Scatta un selfie col cugino | papà della 19enne uccide entrambi | “Disonorano la famiglia”

Huawei Mate 20 Pro Scattare selfie panoramici : selfie perfetti con Huawei Mate 20 il modo più semplice per sfruttare al meglio la fotocamera del telefono Android Huawei.

Tra Salvini e Di Maio è guerra aperta a Scattarsi il miglior selfie : Ormai non è una novità: Matteo Salvini, ministro dell’Interno della Repubblica Italiana, si comporta come un bamboccione qualsiasi. Continua, in maniera rozza e inopportuna, a fare i suoi selfie davanti ai luoghi delle tragedie. E lo fa con quel sorrisetto di chi che non capisce in che mondo vive. Continua, poi, senza conoscere il senso del ridicolo, ad usare le divise delle varie forze dell’Ordine. Divise che non dovrebbero essere ...

Scattano selfie sul ciglio del burrone - dietro di loro una coppia che poco dopo precipiterà per 800 metri : Drea Rose Laguillo e il fidanzato Sean Matteson, di Oakland, hanno raggiunto nel pomeriggio Taft Point, uno dei luoghi più suggestivi degli Stati Uniti, situato nel parco nazionale dello Yosemite. Senza volerlo hanno fotografato una giovane coppia che di lì a poco è morta in maniera orribile, precipitando per la scarpata profonda.--Erano andati a fare un’escursione sul Taft Point, nel parco nazionale dello Yosemite. Drea Rose Laguillo e Sean ...

Scattano un selfie col braccio teso ad Auschwitz - rischiano fino a tre anni di carcere : Comportamento terrificante "La direzione ha sollecitato la procura ad indagare per apologia di nazismo e vilipendio al memoriale " ha riferito al portale polacco Wp.pl Bartosz Bartyzel , il portavoce ...