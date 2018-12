Scala mobile metro | quattro sotto inchiesta per «cattiva manutenzione»

Metro Roma : i tifosi russi non saltavano sulla Scala mobile crollata - un video lo dimostra : La Procura di Roma che indaga sull'incidente alla fermata Repubblica della Metro, acquisirà ulteriori filmati dal circuito chiuso della stazione per verificare il comportamento dei tifosi del Cska di ...

Il momento della rottura della Scala mobile nel metrò di Roma - ma non salta nessuno : Gli attimi terribili in cui la scala mobile della metropolitana di Roma nella stazione di Repubblica si è rotta facendo precipitare alcuni tifosi del Cska di Mosca, prima dell'incontro di Champions League con la Roma. Il nuovo video è stato postato sulla pagina Facebook CSKA Fans Against Racism ed è stato realizzato da uno dei tifosi caduti. Come si vede dalle immagini, non sembra ...

Roma - cede Scala mobile metro : 24 tifosi Cska feriti/ Ultime notizie : 4 guasti nelle ultime settimane : Roma, crolla scala mobile metro. Video ultime notizie: 24 tifosi russi feriti, scene di terrore e panico nella serata di ieri dopo la partita fra i giallorossi e il Cska di Mosca(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:59:00 GMT)

Incidente sulla Scala mobile di Roma - il Cska : 'La nostra priorità è aiutare i feriti' : Comunicato ufficiale del club russo dopo il cedimento nella stazione di Repubblica: "Prematuro giungere a conclusioni"