Savona - Italia rischia recessione : ANSA, - ROMA, 5 DIC - L'Italia "non può attendere" la lenta transizione che nel 2019 porterà a un nuovo parlamento europeo, a una nuova Commissione e a un nuovo vertice della Bce "perché deve ...

Savona L'Unione Donne in Italia richiede una legge per chi opera all'interno dei nuclei familiari : ... cioè le famiglie che affidano le loro persone più care e chiedono garanzie alla luce di fatti vergognosi di maltrattamenti emersi dalle pagine della cronaca, ma anche per il personale, anch'esso ...

Maltempo in tutta Italia - sei vittime nel Lazio - a Savona - in Veneto e a Napoli : Cronaca Milano, codice rosso per vento e pioggia. Blackout e alberi caduti, allarme Seveso di FRANCO VANNI

Furia maltempo sull'Italia : 6 morti nel Lazio - a Savona e a Napoli. Crollano gli alberi sulle auto : è strage : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 6 morti tra Lazio, Campania e Liguria. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole...

Maltempo in tutta Italia - sale a cinque il bilancio delle vittime nel Lazio - a Savona e Napoli : Cronaca Milano, codice rosso per vento e pioggia. Blackout e alberi caduti, allarme Seveso di FRANCO VANNI

Furia maltempo sull'Italia : 5 morti nel Lazio - a Savona e a Napoli. Crollano gli alberi sulle auto : è strage : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 5 morti tra Lazio e Campania. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in...

Furia maltempo sull'Italia : 5 morti nel Lazio - a Savona e a Napoli. Crollano gli alberi : è emergenza : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 5 morti tra Lazio e Campania. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in...

Moody's taglia rating Italia - Savona mostra i denti : 'No rischio default' : Paolo Savona, in principio, era l'uomo della discordia. Il suo nome come ministro dell'Economia fece saltare il primo tentativo di governo di Lega e Movimento Cinque Stelle. Mattarella riteneva fosse un nome troppo scomodo ed anti-europeista da presentare ai mercati. Alla fine si raggiunse un accordo dirottando l'esperto di economia al Ministero per gli Affari Europei. Tuttavia, la sua opinione su ciò che sta succedendo resta autorevole e degna ...

Moody's taglia il rating dell'Italia/ Declassamento a Baa2 - Savona rassicura “Nessun rischio default” : Moody’s taglia il rating dell’Italia. Declassamento a Baa2, l’ultimo prima del livello “spazzatura". Anche la nota agenzia americana boccia la manovra italiana(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:38:00 GMT)

Savona - il debito pubblico italiano è assolutamente solvibile : Il ministro degli Affari europei Paolo Savona non sembra essere più di tanto preoccupato per il declassamento del debito sovrano dell'Italia da parte di Moody's a Baa3 , appena sopra il cosiddetto "...

Declassamento Italia di Moody's - Savona : 'Debito solvibile - nessun rischio default' : 'Beato il Paese che consente ai giornali di scrivere quello che scrivono sui governi, teniamocelo ben stretto'. Parte da questa premessa il...

UE vs ITALIA/ Sapelli : spazio a Tria - Savona (e Merkel) per salvare l'Italia : I rapporti tra ITALIA e Ue non sono certo idilliaci, ma il nostro Paese se la può cavare. Soprattutto se i leader politici lasceranno spazio a Tria e Savona, dice GIULIO Sapelli(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Elezioni Baviera, lo spintone alla Merkel che cambia l'Europa, di G. SapelliL'UE BOCCIA LA MANOVRA/ "Si può arrivare alla caduta del governo", int. a M. Esposito

Manovra - l’ex Bankitalia Fazio al fianco di Savona : “Problema non è 2 - 4% ma la Ue dove non c’è vera politica economica” : È un “errore logico” pensare che con un deficit italiano ridotto all’1,6% si possa abbassare il debito pubblico. A sostegno delle scelte governative è arrivato niente meno che, Antonio Fazio, il discusso ex governatore della Banca d’Italia della stessa generazione del ministro Paolo Savona. Per Fazio, intervenuto sul quotidiano della Cei, Avvenire, il problema non è tanto il 2,4%, quanto che nella Ue “non c’è una ...

Def - Savona : "All'Italia serve New deal come quello di Roosevelt" : E' quanto ha detto il ministro per gli Affari Europei nel corso della replica alle dichiarazioni di voto alla nota di aggiornamento al Def. "In Italia è necessario ripetere ciò che fece Roosevelt con ...