Sassuolo | De Zerbi | ' Partita approcciata male Matri un esempio per tutti'

Coppa Italia - Sassuolo-Catania 2-1 : De Zerbi si regala gli ottavi con il Napoli : Numeri e statistiche Tutto sulla Coppa Italia Coppa Italia Sassuolo catania Cronaca Tutte le notizie di Coppa Italia Per approfondire

Coppa Italia Sassuolo - De Zerbi : «Per noi sarà partita vera» : Sassuolo, MO, - " È una competizione che ci può far crescere e bisogna onorare sempre la maglia ". Esordisce così Roberto De Zerbi , tecnico del Sassuolo , nella conferenza stampa di presentazione ...

Sassuolo : De Zerbi - non bado a risultato : ANSA, - REGGIO EMILIA, 2 DIC - "Abbiamo creato tanto, ma non siamo stati precisi. Nel primo tempo siamo stati un po' contratti, subendo solo un tiro in porta da trentacinque metri. Riusciamo ad ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Foggia? Non ho mai accettato imposizioni» : Sassuolo - "Contesto fermamente le sommarie valutazioni riguardanti la mia persona e la mia professionalità in merito alle indagini della Dda che hanno determinato i provvedimenti del Gip di Bari, ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi ripensa alla difesa a tre : Sassuolo - La tentazione per De Zerbi è fortissima: tornare alla difesa a tre, dunque ripartendo dal 3-4-3, dopo l'uno-due bruciante, incassato dal Sassuolo al Tardini, che ha mandato in salita il ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Nostro calo non è colpa della sosta» : PARMA-Sassuolo 2-1: NUMERI E STATISTICHE Tutto sul Sassuolo Classifica Serie A La Cronaca Serie A Sassuolo de Zerbi parma Tutte le notizie di Sassuolo Per approfondire

Sassuolo - De Zerbi : 'Poca cattiveria - sapevamo tutto ma abbiamo sbagliato!' : Roberto De Zerbi , allenatore del Sassuolo , parla a Sky Sport dopo il ko con il Parma : 'Siamo andati sotto subito di due gol dopo 20 minuti su situazioni che si ripetono da diverso tempo. Questo è il mio rammarico perchè poi abbiamo fatto 70 minuti bene ...

Serie A - Parma-Sassuolo 2-1. D'Aversa sorpassa De Zerbi : LA CRONACA - Già al 5' i padroni di casa passano in vantaggio con Gervinho, che prima con un colpo al volo d'esterno impegna Consigli e poi ribadisce nella porta scoperta. Dopo un tiro dalla distanza ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Finalmente è finita la sosta - per noi è uno stress» : Sassuolo, MO, - " Il Parma è la vera sorpresa del campionato ". Questa l'ammissione di Roberto De Zerbi nella conferenza stampa che presenta il derby con i gialloblu. L'allenatore del Sassuolo ...

Sassuolo - Kevin-Prince Boateng racconta De Zerbi : “un pazzo!” : Kevin-Prince Boateng ha raccontato le sue impressioni a pochi mesi dal suo ritorno in Serie A con la maglia del Sassuolo di De Zerbi Kevin-Prince Boateng sta disputando una buona stagione al suo ritorno in Italia. Con il Sassuolo il centrocampista ex Milan, si è “trasformato” in attaccante, grazie all’intuizione di mister De Zerbi. Boateng ha spiegato il tutto ai microfoni di ESPN: “Il mister vuole che io vada un ...

Serie A Sassuolo - Duncan è il talismano di De Zerbi : Sassuolo - Con Duncan si vince e si fanno punti. E' tornato il ghanese e il Sassuolo ha trovato di nuovo il modo di prendersi tutto, uscendo dal Bentegodi con la vittoria che l'ha rilanciato in piena ...

Sassuolo - De Zerbi a metà : “Potevamo fare di più - ma mi è piaciuta la voglia della squadra” : Al termine della partita tra Sassuolo e Bologna, il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport per commentare il 2-2 finale: “Siamo andati sotto, poi però l’abbiamo messa sul giusto binario. Nella ripresa abbiamo rallentato, mentre loro si sono rintanati e ripartivano: si faceva fatica a trovar spazio e bisognava stare attenti a non subire in contropiede. Potevamo fare di più. ...

Sassuolo-Bologna 2-2 - De Zerbi amaro : “Presi gol stupidi” : Sassuolo-Bologna 2-2 – Un pareggio che, classifica alla mano, serve poco alle due squadre, ma frutto di una bella partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Il Bologna riesce a confermarsi anche in trasferta, il Sassuolo torna a mostrare sprazzi di bel gioco come ad inizio campionato. Un punto a testa utile a […] L'articolo Sassuolo-Bologna 2-2, De Zerbi amaro: “Presi gol stupidi” proviene da Serie A News ...

Sassuolo-Bologna 2-2 : un punto a testa per De Zerbi ed Inzaghi : Sassuolo e Bologna si dividono la posta in palio nell’anticipo di mezzogiorno di questa domenica di Serie A E’ finita 2-2 la sfida di mezzogiorno tra Sassuolo e Bologna. Le due squadre, scese in campo per la gara valida per la decima giornata di serie A, si sono date battaglia a suon di gol, cercando la vittoria sino all’ultimo ma rimanendo però entrambe a bocca asciutta. Di Marlon al 17′ e su rigore Boateng le reti ...