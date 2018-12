Saronno | minaccia minorenne e la violenta nel sottopasso | 22enne arrestato

Blastingnews

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Uncon precedenti penali è statocon l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una 16enne. La minore ha subito gli abusi in un sottopassaggio, a(Varese). L'uomo l'avrebbe seguita a bordo di un treno e poi costretta a scendere alla stazione del citato centro del varesotto, dove l'avrebbe sottoposta a violenza. Le avrebbe detto di essere in possesso di una pistola. La ragazza, nonostante il dolore e l'umiliazione, ha avuto il coraggio di chiedere aiuto dapprima ai passanti e poi ai carabinieri. L'aggressione risale al 23 ottobre scorso ma solo negli ultimi giorni, dopo svariate indagini, è scattato il fermo.Il giovaneè originario di Brindisi La 16enne lombarda non avrebbe mai pensato, lo scorso 23 ottobre, di imbattersi in una persona spietata che l'ha poita neldi una stazione ferroviaria. La giovane è stata atterrita ...