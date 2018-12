Santiago | Italia di Nanni Moretti riallaccia i fili di solidarietà disperse

' Santiago - Italia' : il nuovo film di Nanni Moretti : In questi giorni di lutto per il cinema italiano con la scomparsa prima di Bernardo Bertolucci, il grande regista di 'Ultimo tango a Parigi' e poi dell'attore Ennio Fantastichini che ha lavorato con registi di grande rilievo, da Virzì a Ferzan Ozpetek, Nanni Moretti chiude il Torino film Festival con un documentario che ci riporta all'epoca del golpe militare di Pinochet, in Cile, durante il quale l’ambasciata italiana a Santiago, insieme e ...

Il monito di ‘Santiago - Italia’ di Nanni Moretti : Si scoprono cose poco note, guardando “Santiago, Italia”, il film che chiude il 36 Torino Film Festival fra qualche polemica dovuta all’assenza di un incontro con la stampa, che Moretti ha declinato per presentare invece il lavoro direttamente al pubblico. Le scoperte non riguardano tanto le modalità del golpe avvenuto nel 1973 in Cile, in cui i militari presero il potere e fecero fuori Allende e il suo socialismo umanitarista e ...