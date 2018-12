Sanremo 2019 News e cast | Bianca Atzei con Gianluca Grignani | Bisio-Raffaele insieme a

Sanremo 2019 - Gianni Morandi e Vanessa Incontrada affiancheranno Baglioni? Cosa sappiamo sul suo festival “bis” : Dal 5 al 9 febbraio Claudio Baglioni proporrà il suo bis al festival di Sanremo, la riconferma era arrivata dopo gli ascolti record dell’edizione 2018 con una media di 10.869.000 telespettatori con il 52,16% di share. Non ci saranno ovviamente Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, chi affiancherà dunque l’artista romano sul palco dell’Ariston? Secondo il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in pole position ci sarebbero Gianni ...

Alessia Marcuzzi con L’Isola dei Famosi sfiderà Sanremo 2019 : Isola dei Famosi 2019 anticipazioni: Alessia Marcuzzi in onda contro Sanremo Ieri pomeriggio il blog BubinoBlog.it, in anteprima, ha riportato la data di inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: Giovedì 24 Gennaio. Difatti i vertici Mediaset, dopo aver sempre collocato il reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi il Lunedì, stavolta ha deciso di programmarlo il Giovedì. Giorno storico dei reality di qualche anno fa. ...

Beppe Vessicchio a Blogo : "Monstershop? Esperienza piacevole" E su Sanremo 2019... (video) : A margine della conferenza stampa di presentazione della programmazione natalizia dei canali DeAKids, DeAJunior Super! e Alpha, il maestro Beppe Vessicchio si è fermato a parlare a lungo con noi giornalisti per raccontarci meglio gli aspetti inediti della sua partecipazione a Monstershop su DeAkids con uno sguardo a Sanremo 2019. Mi sono trovato benissimo. Un clima molto cordiale. Ed estremamente professionale. C'era un copione dettagliato ...

Festival di Sanremo 2019 tra conferme - smentite e nuove voci : conduttori - ospiti e cantanti in gara al Baglioni bis : Al Festival di Sanremo 2019 manca sempre meno ma le uniche conferme al momento si hanno a proposito delle date della kermesse canora: dal 5 al 9 febbraio 2019 il Festival andrà in scena al Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai1. 24 gli emergenti di Sanremo Giovani che si sfideranno il 20 e il 21 dicembre in diretta su Rai1 nel Festival a loro dedicato. 2 quelli che andranno al Festival di febbraio per gareggiare con i Big. Zero le ...

Sanremo 2019 : Claudio Baglioni vuole Michelle Obama (RUMORS) : Siamo solo a dicembre ma c'è già fermento per il festival più amato in assoluto: quello di Sanremo, che avrà luogo nella settimana dal 5 al 9 febbraio, come tradizione. Finora abbiamo un'unica certezza: sarà di nuovo Claudio Baglioni a condurre la maratona musicale, ma non sappiamo da chi sarà affiancato. Tante novità, però, arrivano da oltreoceano. Sanremo 2019, potrebbe esserci la partecipazione di Michelle Obama Stanno arrivando indiscrezioni ...

Vanessa Incontrada a Blogo : "Conduttrice di Sanremo 2019? Non ci sono trattative" : Vanessa Incontrada ai microfoni di Blogo smentisce l'indiscrezione diffusa nei giorni scorsi da Tv Sorrisi e Canzoni secondo la quale l'attrice sarà la conduttrice del Festival di Sanremo 2019 con Claudio Baglioni e Gianni Morandi (ma c'è anche chi aggiunge a questo trio Virginia Raffaele e Claudio Bisio, altra coppia data in pole per la kermesse canora). La video intervista più tardi su TvBlog.Al momento non ci sono trattative.... poi ...

Palinsesti Canale 5 - gennaio-marzo 2019 : l’Isola dei Famosi al giovedì (anche contro Sanremo). Di lunedì c’è Adrian : Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi Mentre sta andando in archivio la prima parte di stagione, Mediaset ha stilato i Palinsesti relativi al prossimo inverno. Per Canale 5 si preannunciano mesi piuttosto intensi, soprattutto per quanto riguarda la prima serata, complici i non esaltanti risultati ottenuti finora. Tra novità e conferme, ecco - salvo variazioni - l’offerta della rete diretta da Giancarlo Scheri da gennaio a marzo ...

Sanremo 2019 - il toto-presentatori : in corsa Morandi - Incontrada - Bisio e Raffaele : Ormai la macchina organizzativa della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo ha cominciato a girare a pieno ritmo. Claudio Baglioni, interrotto il suo lungo tour per celebrare i 50 anni di carriera, si sta dedicando in questi giorni a completare tutte le caselle del cast dello spettacolo. Il cantautore romano, giunto alla seconda esperienza come direttore artistico della rassegna, è al lavoro non solo per selezionare i cantanti che ...