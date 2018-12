SALVINI vs CONFINDUSTRIA Le amnesie del vicepremier su imprese e governo

Matteo SALVINI attacca Confindustria : 'Zitti quando italiani venivano massacrati' : In occasione della celebrazione di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, il vicepremier e ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, ha nuovamente attaccato e criticato Confindustria - principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e dei servizi italiani - dopo che, già alcuni giorni fa, l'aveva accusata di non rappresentare realmente gli imprenditori veri. Durante la manifestazione - volta a ...

Rossi - Confindustria - a SALVINI : ci ascolti e basta fare battute : "Salvini vive in un altro Paese. Noi parliamo, critichiamo e cerchiamo di fare il bene del nostro Paese. Non guardiamo solo agli interessi delle imprese ma di tutti". Alessio Rossi, vicepresidente di ...

Confindustria - Boccia : se SALVINI prepara 12 caffè ci andiamo : Palermo, 4 dic., askanews, - 'Se Salvini prepara 12 caffè noi ci andiamo'. Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, oggi pomeriggio nella sede di Sicindustria di Palermo per ...

SALVINI : «Confindustria è stata zitta per anni - ora ci lasci lavorare» Video Le voci - i volti : «Dire no alla decrescita» : Il vicepremier leghista reagisce alle critiche del presidente Boccia: «Non so quanto rappresenti gli imprenditori, ci lasciassero lavorare e l’Italia sarà meglio di come l’hanno trovata». La replica degli industriali: «Ci ascolti senza battute»

SALVINI durissimo con Confindustria : 'È stata zitta per anni - ora ci lasci lavorare' : "Quando gli italiani, gli imprenditori e gli artigiani venivano massacrati, qualcuno è stato zitto per anni. Ora ci lascino lavorare". Queste le ferme parole del Ministro dell'Interno Matteo Salvini nei confronti di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria che ieri, a Torino, aveva criticato l'operato del governo Conte. Immediata la risposta degli industriali: "Salvini vive in un altro Paese, noi cerchiamo di fare il bene dell'Italia", ha ...

SALVINI attacca Confindustria : "Zitta quando massacravano le imprese - ci lasci lavorare" : Il vicepremier leghista sferza gli industriali che dovrebbero "lasciarci lavorare". "L'Italia sarà migliore di come l'abbiamo trovata", afferma. Ieri alla manifestazione contro il governo per chiedere Tav e crescita c'era gran parte del mondo industriale italiano

SALVINI a Boccia : “Confindustria zitta quando gli italiani venivano massacrati. Il 2% è solo un numero” : “C’è qualcuno che è stato zitto per anni quando gli italiani, gli imprenditori e gli artigiani venivano massacrati. Ora ci lasciassero lavorare e l’Italia sarà molto migliore di come l’abbiamo trovata. Siamo qui da sei mesi. Ascolterò tutti, incontrerò tutti, ma lasciateci lavorare”. Matteo Salvini rispedisce al mittente le critiche alla manovra del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che ieri, davanti alle categorie ...

