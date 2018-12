Salvini smentisce Salvini | perché il ministro ha fatto una figuraccia sul caso

Salvini smentisce Spataro : "Non si permetta - non conosce i fatti" : Matteo Salvini replica a Spataro e smentisce la sua ricostruzione. In una diretta Facebook il ministro dell'Interno rimanda al mittente le accuse che definisce "politici e grauiti". Il leader della Lega si rivolge direttamente ai follower e al procuratore Armando Spataro."Sono un ragazzo di 45 anni, mi piace stare su Facebook - dice - Condivido con vuoi la mia attività e non cambio da ministro. Forse dà fastidio a chi era abituato ai ministri ...

Global compact sui migranti - Salvini smentisce e scavalca Conte : “Non lo firmeremo” : L'Italia non firmerà il Global compact sui migranti l'11 dicembre: ad annunciarlo è stato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, smentendo quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'Assemblea generale dell'Onu quando dichiarava il pieno sostegno del governo al patto per le migrazioni.Continua a leggere

Savona smentisce le dimissioni ma resta ipotesi rimpato. Salvini : 'Lui è asse portante del governo' : Dopo aver criticato pubblicamente gli effetti negativi della diffusione dei sovranismi sull'economia globale, dopo aver - secondo indiscrezioni di stampa - riservatamente espresso ai suoi colleghi di ...

Paolo Savona smentisce i rumors sulle dimissioni/ Ultime notizie - Salvini "E' asse portante del governo" - IlSussidiario.net : Il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona verso le dimissioni? La smentita al CorSera. Ultime notizie: 'Va cambiata la manovra ma anche il governo'

Salvini smentisce le ipotesi di dimissioni di Savona : "Paolo Savona è uno degli assi portanti di questo governo". Ai microfoni di Sky il vicepremier Matto Salvini in Sardegna risponde a una domanda sulla minaccia di dimissioni del ministro degli Affari europei come scritto dalla stampa, dopo la ricostruzione emersa su alcuni quotidiani. "Io oggi sui giornali ho letto che non parlo con Di Maio - continua - mentre ci ho parlato l'ultima volta pochi minuti fa. Quindi ...

Super tassa sulla Coca-Cola. Salvini ora smentisce : "Non ne abbiamo parlato" : 'Non se ne era parlato'. La ' tassa sulla Coca-Cola ', così ribattezzata ieri, fa discutere ancora. Anche all'interno del governo. L'emendamento presentato in Commissione Finanze alla legge di ...

Governo in crisi? Salvini smentisce : 'Nessuna polemica con M5S' : Dopo gli screzi di venerdì sul reddito di cittadinanza il Governo ostenta unità, con il vicepremier Salvini che assicura: 'Nessuna polemica col Movimento 5 stelle, stiamo lavorando bene'. Ma su un ...

Migranti Claviere - Salvini smentisce Parigi : 'Da ora la polizia presidia il confine' - Francia propone incontro prefetti e polizia : "I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato gli immigrati nel nostro Paese. Da oggi la polizia italiana presidia il confine". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini con ...

Migranti - Salvini smentisce la Francia su Claviere : “Non era un respingimento concordato - ora polizia al confine” : Nuovo scontro tra Matteo Salvini e la Francia. Il ministro dell’Interno smentisce la versione fornita da Parigi per il nuovo caso di sconfinamento della gendarmeria che lo stesso vicepremier aveva denunciato con un video su Facebook: “I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato gli immigrati nel nostro Paese. Da oggi la polizia italiana è a presidiare il confine”, ha detto Salvini riferendosi appunto all’ultimo ...

Manovra - Di Maio smentisce l’ipotesi di riduzione del deficit : «Resta al 2 - 4%». Salvini : alla Lega non interessa condono : Dopo il declassamento dell’Italia da parte di Moody's e per rispondere ai rilievi della Ue e dei mercati sembrava che sul tavolo del Consiglio dei ministri ci fossero alcune ipotesi di modifica della Manovra. Il ministro Savona: debito pubblico italiano assolutamente solvibile...