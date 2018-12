Salvini sfida l’Europa | “Stop alla missione Sophia senza nuove regole sullo sbarco di

Silvio Berlusconi missione Roma : la sfida a Salvini nella partita delle piazze : Il leader di Forza Italia incontra i maggiorenti del partito azzurro che venerdì terrà la sua convention. Nessun incontro è...

Dai messaggi con Salvini alla sfida di Europa League - Gattuso non risparmia il fiato : “domani non possiamo permetterci di perdere” : Dalla sfida contro il Dudelange ai tanti infortuni: Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro di Europa League Gennaro Gattuso è stato protagonista nel pomeriggio nella conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro il Dudelange. L’incontro, il cui calcio d’inizio è previsto per domani alle 18.55 a San Siro, potrebbe far volare i rossoneri in testa alla classifica del girone F e ...

Migranti - il cardinale di Firenze "sfida" Salvini : "Italia società escludente" : Per il porporato non c'è spazio, quindi, per una visione del mondo che non concepisca l' accoglienza come imprescindibile. Sarebbe ineluttabile, di conseguenza, 'recuperare la dimensione religiosa ...

Contratto - Salvini sfida Di Maio. M5S : «I termovalorizzatori non sono nell'accordo». Lega : «La realtà cambia» : Il dossier inceneritori continua ad allargare il cuneo fra i due partiti della maggioranza. Con il leader leghista Matteo Salvini che per la prima volta ieri ha accennato al superamento del programma...

Dopo la lettera all’Ue lo spread balza a 317. Salvini sfida Bruxelles : “Sanzioni? Avete capito male” : Dopo la lettera all’Ue con cui il governo ha confermato i numeri della manovra di bilancio, lo spread schizza a 317 punti base. Il differenziale tra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi, in avvio di seduta, è aumentato di oltre 11 punti rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento dei Btp decennali è salito al 3,55%. La versione rivist...

Manovra - invariata - - Salvini sfida Bruxelles : 'Non provi a mettere sanzioni agli italiani' : I vicepremier leghista non teme la procedura d'infrazione dell'Ue, sempre più vicina, e derubrica come bufale le stime di crescita al ribasso del Fmi. L'alleato Di Maio conferma: legge di Bilancio ...

Matteo Salvini sfida i vip in televisione : chi gli mettono contro - sarà guerra totale : Matteo Salvini non si tira indietro. Il vicepremier sarà il protagonista della prossima puntata del Maurizio Costanzo Show , in onda domani, mercoledì 14 novembre, in seconda serata su Canale 5. Il ...

Pensioni - Salvini gela Tria e sfida l'UE : 'Ldb 2019? Letterina solo da Babbo Natale' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi lunedì 12 novembre, riguardano la ferma presa di posizione del vicepremier Matteo Salvini di fronte all'Europa e alle indicazioni stringenti di Bruxelles sul testo della Legge di Bilancio 2019. Il Ministro dell'Interno ha ribadito come il Governo non abbia intenzione di 'toccare una virgola' della manovra finanziaria: i consigli e i suggerimenti costruttivi vanno accettati, ma 'No alle minacce e ai ...

Di Battista sfida Salvini : "Sulla prescrizione vediamo se la Lega sta con l'Italia o con Arcore" : "So che il M5S sull'anticorruzione deve essere molto molto duro, per me la prescrizione dovrebbe essere sospesa quando c'è il rinvio a giudizio e non dopo il primo grado perché quest'istituto ha favorito solo i ladri in questo Paese. Bisogna capire da che parte sta la Lega, e si capisce su questa roba qua, si capirà a breve se la Lega sta pensando un minimo al Paese o l'unico paese a cui pensa sia Arcore". Lo afferma in ...

[Il retroscena] Di Maio sfida Salvini : "Senza prescrizione niente decreto sicurezza". Il grande gelo e il braccio di ferro tra i due ... : Il sottosegretario, mentre era in tribuna d'onore alle Next Gen Atp Finals a Milano, le finali di tennis dei migliori under 21 del mondo, si è lanciato in metafore tennistiche. Intervistato da ...