«Salvini ragazzino» Bufera al Csm sul magistrato Cascini Poi le scuse | «Mi sono

Salvini -Spataro - Cascini (Csm) : “Se un ragazzino fa il ministro assuma ruolo consono”. Poi si scusa : È stato accusato di aver definito ragazzino il ministro dell’Interno. E durante al Consiglio superiore della magistratura si è scatenato il caso. Il day after della polemica tra Matteo Salvini e Armando Spataro ha effetti persino sul tavolo di Palazzo dei Marescialli. Dove in apertura del plenum è intervenuto Giuseppe Cascini , consigliere togato di Area, la corrente di sinistra delle toghe. “Non possiamo trascinare il Paese e le sue ...

