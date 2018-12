ilfattoquotidiano

: Salvini: ‘Premiato come politico dell’anno’. E Mentana lo sfotte: ‘Mi fai diventare… - TutteLeNotizie : Salvini: ‘Premiato come politico dell’anno’. E Mentana lo sfotte: ‘Mi fai diventare… - stupronato : RT @fattoquotidiano: Salvini: ‘Premiato come politico dell’anno’. E Mentana lo sfotte: ‘Mi fai diventare euroscettico, sei la Ferragni dell… - fattoquotidiano : Salvini: ‘Premiato come politico dell’anno’. E Mentana lo sfotte: ‘Mi fai diventare euroscettico, sei la Ferragni d… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Siparietto tra Matteoe il giornalista Enricodurante la presentazione del libro di Bruno Vespa. Il direttore del Tg La7 aveva chiesto al ministro dell’Interno se fosse disposto a presentarsileader dei sovranisti alle prossime Europee, con il segretario leghista che non aveva escluso la possibilità: “Io candidato presidente della commissione Ue? Vedremo dopo marzo. Se potessi essere utile lo farei, ma ora faccio il ministro a tempo pieno e di elezioni europee non me ne occupo e preoccupo adesso”. Per poi scherzare: “Mi hanno premiatoeuropeo dell’anno, pensa teè messa l’Europa…”, ha ironizzato. A questo puntoha replicato: “Sei riuscito a farmieuroscettico…”. Ma non solo. “Al momento sei in un momento di grazia, se sbagliassi nel mettere i ...