Salvini | da 1° giugno rimpatriati 2 774 irregolari | diminuiti sbarchi

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Roma – “Dal 1°al 30 novembre sono state rimpatriate 2.774 persone in posizione irregolare, di cui 1.984 con accompagnamento alla frontiera. I Paesi di provenienza dei soggettisono: Tunisia per il 32%, Albania per il 21%, Marocco per il 13%”. Lo ha detto Matteo, vicepremier e ministro dell’Interno, in audizione al Comitato parlamentare di Schengen.Tra i dati forniti dal ministro anche, nello stesso periodo, la diminuzione dell’83% dei “migranti sbarcati sulle nostre coste rispetto all’anno scorso. Quelli provenienti dalla Libia sonodel 92%”. E ancora: “Nel 2018, al 23 novembre le domande di asilo presentate in Italia sono state 49.636, il 60% in meno rispetto all’anno passato. Le posizioni esaminate sono state 86.446: nel 7% dei casi e’ stata riconosciuto lo status di rifugiato, ...