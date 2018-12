Salute | il futuro della dieta mediterranea | meeting di esperti a Bruxelles

Brasile : futuro ministro dell'Economia cancella viaggio in Europa per motivi di Salute : Brasilia, 03 dic 13:08 - , Agenzia Nova, - Paulo Guedes, futuro ministro dell'Economia del governo del presidente eletto Jair Bolsonaro, ha cancellato il viaggio in Europa previsto... , Brb,

Connessa - predittiva - digitale e necessariamente empatica : la Salute del futuro abita già nel presente - : Nella scienza medica la tecnica predittiva è resa possibile grazie ai progressi tecnologici e in ambito biomedico e alla disponibilità a un'enorme mole di dati. Alfabetizzazione significa imparare ad ...

La politica della "doppia Salute" guiderà il futuro dell'economia privata in Cina : Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del PCC e presidente della Repubblica Popolare Cinese, ha sottolineato che la politica della "doppia salute" costituisce un'importante questione ...

Sanità : Pfizer e H-Farm alla ricerca di startup per la Salute del futuro : Treviso, 15 ott. (AdnKronos) - Un Healthcare Hub che unisca innovazione, cultura digitale, formazione e ricerca medico-scientifica: è la visione del futuro di Pfizer che, per sviluppare e mettere a punto le soluzioni più all’avanguardia in ambito medico, è alla continua ricerca di partner qualificat