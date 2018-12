Salto e Combinata Nordica nel gennaio della Val di Fiemme | la stagione inizia nel segno

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Giappone in testa dopo il Salto nella staffetta - Germania ad inseguire : Si è concluso il segmento di salto per quanto riguarda la prima staffetta della stagione per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. A Ruka, in Finlandia, al

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Giappone in testa dopo il Salto nella staffetta - Germania ad inseguire : Si è concluso il segmento di salto per quanto riguarda la prima staffetta della stagione per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. A Ruka, in Finlandia, al comando nettamente il Giappone: i nipponici sono i grandi favoriti per il successo ma dovranno stare attenti nel fondo alle rimonte degli avversari. Nagai, Yamamoto, Akito e Yoshito Watabe: questo il quartetto dei Giapponesi (tutti prevalentemente saltatori, dunque favoriti in questa ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2018 : il vento domina nel Salto. Mario Seidl al comando - che sfortuna per Pittin : È il vento, che aveva già costretto ad annullare il PCR di ieri, il grande protagonista dell’esordio della Coppa del Mondo di Combinata nordica in quel di Ruka. Sulle nevi finlandesi è andato in scena il segmento di salto sul trampolino HS142: tantissime lunghe attese causate dalle fortissime raffiche, ma alla fine la prova è stata completata. In testa alla classifica c’è il forte austriaco Mario Seidl, spesso e volentieri a proprio ...