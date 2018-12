Salaria | esplode cisterna Gpl durante un travaso «Ci sono morti» | almeno 18 feriti

Salaria - esplode autocisterna in un distributore di gpl. «Ci sono morti» - almeno 15 feriti : RIETI - Esplosione e fiamme in un distributore di gpl sulla Salaria , all'altezza del km 39. Secondo le prime informazioni potrebbero esserci delle vittime, forse due, oltre ad almeno una...

Rieti - esplode un’autocisterna in una stazione di servizio sulla via Salaria : “Almeno 15 feriti - alcuni vigili del fuoco” : Un’esplosione si è verificata attorno alle 14 in un distributore di carburante della IP sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, nel Reatino. In seguito all’esplosione, sembra di un’autocisterna piena di liquido infiammabile, si è verificato un incendio. Stando alle prime informazioni, sarebbero rimaste ferite una quindicina di persone, tra cui tre vigili del fuoco ed altri soccorritori. ++FLASH 14.05++ Maxi-incendio nel distributore ...