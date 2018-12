Salaria | esplode autocisterna in un distributore di gpl Due morti | uno è un vigile del

Esplode distributore Gpl sulla Salaria - 2 morti e 17 feriti : Due persone - una delle quali un vigile del fuoco - sono morte nell'esplosione di un distributore di Gpl che si era incendiato al chilometro 39 della via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio (Rieti). Secondo le prime informazioni, ci sarebbero alcuni dispersi e 17 feriti. Tra loro diversi vigili del fuoco. I feriti, tutti i feriti con ustioni e traumi da scoppio (fratture e contusioni), sono stati ...

Esplode distributore di benzina sulla Salaria - 2 morti e molti feriti : Roma, 5 dic., askanews, - Due morti e quasi una ventina di feriti, 17 finora,: è il bilancio nell'esplosione e successivo incendio di un distributore di carburanti sulla via Salaria in prossimità di ...

Esplode distributore Gpl sulla Salaria - 2 morti e 10 feriti : Due persone - una delle quali un vigile del fuoco - sono morte nell'esplosione di un distributore di Gpl che si era incendiato al chilometro 39 della via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio (Rieti). Secondo le prime informazioni, ci sarebbero alcuni dispersi e 10 feriti. Tra loro diversi vigili del fuoco. I feriti sono stati trasferiti in diversi ospedali della capitale: Policlinico Gemelli, ...

Rieti - esplode distributore di benzina sulla Salaria : 2 morti e 17 feriti : Prende fuoco un'autocisterna piena di liquido infiammabile. Una delle vittime è un vigile del fuoco. Un testimone: "Come un terremoto". Attivato il piano di emergenza. Salaria chiusa al traffico

Inferno sulla Salaria : esplode distributore di carburanti - morti e feriti : Roma, 5 dic., askanews, - Due morti nell'esplosione e successivo incendio di un distributore di carburanti al km 29 della Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, in provincia di Rieti. Tra le vittime ...

Esplode distributore Gpl sulla Salaria - 2 morti : Due persone - una delle quali un vigile del fuoco - sono morte nell'esplosione di un distributore di Gpl che si era incendiato al chilometro 39 della via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio (Rieti). Secondo le prime informazioni, ci sarebbero alcuni dispersi e 12 feriti. Tra loro diversi vigili del fuoco. I pompieri stanno cercando alcuni loro colleghi che potrebbero essere rimasti coinvolti nella prima ...

Rieti - esplode distributore di benzina sulla Salaria : 2 morti e diversi feriti : Prende fuoco un'autocisterna piena di liquido infiammabile. Una delle vittime è un vigile del fuoco. Un testimone: "Come un terremoto". Attivato il piano di emergenza. Salaria chiusa al traffico

Salaria - esplode autocisterna in un distributore di gpl. Due morti - uno è un vigile del fuoco : RIETI - Esplosione e fiamme in un distributore di gpl sulla Salaria, all'altezza del km 39. Due i morti confermati secondo le prime informazioni: uno di loro è un vigile del fuoco di...

Salaria - esplode autocisterna in un distributore di gpl. Due morti - uno è un vigile del fuoco : RIETI - Esplosione e fiamme in un distributore di gpl sulla Salaria, all'altezza del km 39. Due i morti confermati secondo le prime informazioni: uno di loro è un vigile del fuoco di...

Esplode distributore carburanti sulla Salaria : 15 feriti tra cui 7 vigili del fuoco : Ci sono 15 feriti tra cui sette vigili del Fuoco nell’esplosione di un distributore di carburanti sulla via Salaria, in provincia di Rieti. Lo rende noto il Corpo con un tweet aggiungendo: «Operazioni in corso, altre otto le persone che risulterebbero coinvolte». ...

Salaria - esplode autocisterna in un distributore di gpl. «Ci sono morti» - almeno 15 feriti : RIETI - Esplosione e fiamme in un distributore di gpl sulla Salaria, all'altezza del km 39. Secondo le prime informazioni potrebbero esserci delle vittime, forse due, oltre ad almeno una...

Salaria - esplode cisterna Gpl durante un travaso. «Ci sono morti» - almeno 18 feriti : È accaduto al chilometro 39 della via Salaria. Tra i feriti, sette vigili del fuoco intervenuti per domare un incendio scoppiato durante un travaso di carburante

Rieti - esplode distributore di benzina sulla Salaria : 15 feriti : Pare che un'autocisterna piena di liquido infiammabile abbia preso fuoco, causando l'esplosione al distributore. Tra i feriti, anche vigili del fuoco e altri soccorritori

Esplode distributore di Gpl - paura sulla Salaria : almeno 18 feriti - 7 sono vigili del fuoco : È accaduto a di servizio nei pressi di Fara Sabina, sulla via Salari. Tra i feriti, sette vigili del fuoco che stavano valutando una perdita di gas