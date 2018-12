Salaria - esplode autocisterna gpl : 2 morti e 18 feriti nel Reatino : Prima le fiamme, poi il boato e l'esplosione. Il serbatoio dell' autocisterna parte come un missile, attraversa la strada e finisce a 200 metri di distanza. Le fiamme e i detriti travolgono...

Esplode distributore Gpl sulla Salaria - 2 morti e 17 feriti : Due persone - una delle quali un vigile del fuoco - sono morte nell'esplosione di un distributore di Gpl che si era incendiato al chilometro 39 della via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio (Rieti). Secondo le prime informazioni, ci sarebbero alcuni dispersi e 17 feriti . Tra loro diversi vigili del fuoco. I feriti , tutti i feriti con ustioni e traumi da scoppio (fratture e contusioni), sono stati ...

