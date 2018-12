ilnapolista

: RT @napolista: Saittella – Anfield per noi è Luke Skywalker che incontra il Male. Il Saittella Index è negativo, ma attenti: martedì sera p… - maxgallico : RT @napolista: Saittella – Anfield per noi è Luke Skywalker che incontra il Male. Il Saittella Index è negativo, ma attenti: martedì sera p… - napolista : Saittella – Anfield per noi è Luke Skywalker che incontra il Male. Il Saittella Index è negativo, ma attenti: marte… - SSCNapoliNews : Saittella – Anfield per noi è Luke Skywalker che incontra il Male -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Meno dieci Numeri negativi!Amici della, siamo a quota – 10. E credo che non ci sia bisogno di motivare questo record dell’Indice del veleno tifoso, ilIndex appunto. I tre punti di Bergamo hanno il sapore buono della partita sporca, vinta con cazzimma e con merito. Il direttore del Napolista, presente sugli spalti, ha parlato (scritto) di un orgasmo. Ha ragione, di questo si è trattato, se è vero che l’orgasmo è una intensa esperienza emotiva. Ma basta celebrarsi. Avanti col Porompompero.Il programma radiofonico condotto da Carlo Alvino è un orecchio sul mondo del tifo davvero straordinario. Oggi l’orecchio stava per scoppiare, dico oggi 5 dicembre del 2018, per numero e forza di proteste contro una dichiarazione… il nome? sappiamo chi lo ha detto, ma noi non “mettiamo fuoco”: “Milik ha segnato un bel gol ma solo perché ha sbagliato lo stop.”Il popolo ...