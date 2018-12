ilnapolista

Sacchi boccia il Napoli di Bergamo: «Così a Liverpool sarà dura»

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) “Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto” Come ampiamente prevedibile, ad Arrigonon è piaciuta la prestazione del. Nel suo commento alla Gazzetta dello Sport, l’ex ct della Nazionale ha espresso un solo giudizio positivo sul match di lunedì sera e cioè ha riconosciuto che gli azzurri hanno vinto una partita importante. Ma è l’unico passaggio da salvare, il resto è una criticaall’atteggiamento in campo della squadra di Ancelotti.scrive che “il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, tuttavia il 2-1 degli azzurri ravviva il campionato e può dare coraggio e suggerimenti in vista della sfida con il”.“Il pressing difetta di convinzione, coraggio e organizzazione” L’Arrigo evidenzia che l’Atalanta ha comandato il gioco per 70 minuti. E poi si porta a. E mette sotto accusa il ...