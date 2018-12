: Russiagate:Flynn collabora, no carcere - TelevideoRai101 : Russiagate:Flynn collabora, no carcere - caselli_s : RT @jacopo_iacoboni: Sul Russiagate: Cohen, ex avvocato di Trump, ha mentito Michael Flynn, ha mentito Papadopoulos, ha mentito Manafor… - Kociss2010 : RT @jacopo_iacoboni: Sul Russiagate: Cohen, ex avvocato di Trump, ha mentito Michael Flynn, ha mentito Papadopoulos, ha mentito Manafor… -

Michael,ex consigliere di Trump per la sicurezza nazionale, ha fornito informazioni di prima mano su contenuti e contesti delle interazioni tra il transition team di Trump e dirigenti del governo russo:lo scrive il procuratore del,in un memo depositato per il giudice che dovrà emettere la sentenza il 18 dicembre. Mueller ha precisato che lazione diha riguardato vari fronti di indagine e 18 inerrogatori e che quindi non ha chiesto per lui alcuna pena detentiva.(Di mercoledì 5 dicembre 2018)