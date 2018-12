RTL 102 5 vince la causa contro Mediaset per l’utilizzo del marchio W l' Italia

Lorenzo Suraci di RTL 102.5 contro i Modà : ‘Il successo fa montare la testa’ : “Tra noi e i Modà è finita male, purtroppo. Tra pochi mesi scade il contratto e non lo rinnoveremo. Sono amareggiato: non c’è stata neanche una telefonata. Non so cosa sia successo. Però il successo può far montare la testa alle persone…”. Chi parla è Lorenzo Suraci, Presidente di RTL 102.5 e manager della band di Kekko Silvestre. Suraci annuncia la fine della collaborazione con il gruppo milanese che tanto successo ha avuto ...