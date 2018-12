Ronaldo Juventus | il Bayern Monaco | “Troppi soldi per un 33enne”

Juventus - Hoeness mette in dubbio l’operazione Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo sta trascinando la Juventus con grandi prestazioni ma non tutti sono convinti dell’operazione portata avanti dal club bianconero. Il presidente del Bayern Monaco, Hoeness in un’intervista rilasciata al giornale tedesco Bild, critica la Juventus per l’investimento fatto in estate. “Ha 33 anni, ci sarebbe costato 100 milioni di euro, un’operazione che non avremmo mai fatto, se avesse avuto 24 ...

Juventus-Inter - probabili formazioni : Ronaldo contro Icardi - spettacolo all’Allianz : Juventus-Inter probabili formazioni – All’Allianz Stadium si attende una partita scoppiettante da entrambe le parti. Il derby d’Italia tra Juventus e Inter è una delle partite più spettacolari del nostro campionato ed entrambi gli allenatori giocheranno per vincere. Da una parte c’è Allegri a caccia di altri record: la Juventus è infatti ancora imbattuta e su […] L'articolo Juventus-Inter, probabili formazioni: ...

Juventus - Allegri : “Il Pallone d’Oro a Modric sarà uno stimolo a Ronaldo” : Allegri CRISTIANO RONALDO – Intervistato a margine dei Gazzetta Sports Awards, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato di questi primi mesi di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera: “Ha aumentato il grande livello di professionalità che c’è sempre stato alla Juventus. E’ un giocatore straordinario, un ragazzo umile che si è inserito molto bene nel […] L'articolo Juventus, Allegri: “Il Pallone ...

Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo meritava il Pallone d'Oro - vittoria di Modric stimolo per lui' : Il Pallone d'Oro è andato a Luka Modric, che ha così spezzato il dominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il secondo posto nella classifica di France Football sarà però da ulteriore stimolo per il ...

Juventus - la bomba dalla Spagna : Cristiano Ronaldo fa fuori Allegri - ecco il nome ‘scelto’ per la panchina bianconera : E’ andata in archivio la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha dato nuove indicazioni per il proseguo della stagione. Non sbaglia un colpo la Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri ha dominato in lungo ed in largo in trasferta contro la Fiorentina, niente da fare per il club viola che ha messo in mostra evidenti limiti. I bianconeri invece si confermano per distacco la migliore squadra del ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo vorrebbe Zidane per vincere la Champions (RUMORS) : Arrivano notizie molto importanti dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Cristiano Ronaldo, che è appena arrivato secondo sul podio del Pallone d'Oro 2018 (a vincere il più ambito trofeo individuale del calcio internazionale è stato Luka Modric). Il campione portoghese è entrato nello spogliatoio della Juventus in punta di piedi: il fuoriclasse che ha vinto cinque Palloni d'Oro e le ...

Mancini : 'Icardi e Ronaldo decideranno Juventus-Inter' : TORINO - ' Sarà una bella partita, sono due grandi squadre piene di grandi giocatori. Ronaldo e Icardi sono quelli che possono risolverla e probabilmente sarà così '. Il ct azzurro Roberto Mancini si ...

Juventus - sorelle Ronaldo : “Pallone d’Oro? Marciume e mafia” : sorelle Ronaldo- Le sorelle di Ronaldo, Elma e Katia, non usano troppi giri di parole per commentare il mancato successo del campione portoghese per quel che riguarda il Pallone d’Oro. Vince Luka Modric con quasi il doppio dei voti rispetto a Cristiano Ronaldo. L’ex Real Madrid, giunto secondo, non ha accolto in maniera positiva la […] L'articolo Juventus, sorelle Ronaldo: “Pallone d’Oro? Marciume e mafia” ...

Juventus - Chiellini : 'Ronaldo ciliegina - ci dà quello che Pirlo ci diede nel 2011' : 'A Valencia Ronaldo si è accorto che dietro di lui c'è una squadra importante'. Giorgio Chiellini fa un primo bilancio della stagione e sottolinea come Cristiano abbia completato la Juventus: 'Al ...

VIDEO Fiorentina-Juventus 0-3 - gli Highlights completi della partita e i gol. Cristiano Ronaldo ancora decisivo : La Juventus ha espugnato il campo della Fiorentina per 0-3 nell’anticipo della 14a giornata della Serie A di calcio grazie alle reti di Bentancur nel primo tempo e di Chiellini e Cristiano Ronaldo (su rigore) nella ripresa. I bianconeri salgono così a quota 40 in classifica, mentre i toscani restano a metà classifica con 18 punti ed oggi potranno essere staccati dal Torino. DI SEGUITO IL VIDEO CON GLI Highlights E LE RETI DI ...

