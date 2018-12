Roma | rubavano da casse automatiche Atac | arrestati 11 vigilantes

Roma - rubavano soldi da macchinette per biglietti e parcheggi Atac : arrestati 11 vigilantes : La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari , su disposizione del gip, nei confronti di 11 persone, ritenute responsabili dei reati di ...

Roma - tifosi furiosi col Var : "Come quando ci rubavano i campionati..." : ... agli organi di informazione di parte, tipo ' Il Romanista ', che titola: 'Rocchi horror show', stamattina la Capitale - sponda giallorossa - si è svegliata infuriata con il mondo arbitrale. Il ...

Roma - rubavano cani di razza per poi rivenderli : animali torturati per levare il microchip : Il blitz è partito all’alba in due terreni agricoli, situati a Cineto Romano e a Cerveteri. I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia si sono trovati davanti ad uno spettacolo terribile: cani custoditi in gabbie di fortuna realizzate con reti metalliche, malnutriti ed in gran parte malati. Poco distanti, le carcasse delle povere bestie che non ce l’avevano fatta a sopravvivere. Tre persone sono state denunciate per traffico di animali ...

Roma : rubavano cellulari a turisti - in manette due ladre : Roma – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro nel corso di alcuni controlli del territorio, finalizzati al contrasto dei reati in genere, hanno arrestato in due distinti episodi, due cittadini stranieri per il furto di cellulari. Il primo arresto lo hanno effettuato i Carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto nei pressi della metropolitana linea A, fermata Termini. In manette e’ finita una cittadina ...

Roma : derubavano borse donne usando tecnica ‘mazzo chiavi’ - un arresto : Roma – Sono tutti nativi del Sudamerica 4 truffatori identificati a Roma dalla Polizia di Stato. La loro specializzazione il furto di borse ai danni di donne con la tecnica del ‘mazzo di chiavi’. Seguivano la loro vittima fino all’auto, poi, quando la donna si metteva alla guida, appoggiando la borsa sul sedile, uno di loro, gentilmente, bussava al finestrino avvisandola che le erano cadute le chiavi in terra. ...