Roma | Pellegrini nuovo stop | Fazio è ok

Roma - Lorenzo Pellegrini ko : infortunio muscolare - a forte rischio la trasferta di Cagliari : L'infermeria della Roma continua a non volersi svuotare. A preoccupare Eusebio Di Francesco è nuovamente Lorenzo Pellegrini, appena rientrato a disposizione dell'allenatore giallorosso. Il ...

Roma - Pellegrini : il Real rilancia e sfida lo United : Pellegrini è uscito momentaneamente di scena, e a testa alta, il 24 ottobre alla Dacia Arena. La Roma ko per il gol di De Paul e Lorenzo per lo stiramento al flessore della coscia destra. Anche in ...

Probabili formazioni/ Roma Real Madrid : quote - Dzeko va ko - altra tegola dopo Pellegrini! - Champions League - - IlSussidiario.net : Probabili formazioni Roma Real Madrid: quote e ultime novità live sugli schieramenti: si infortunia anche Edin Dzeko dopo il ko di Pellegrini. Olsen torna?

Verso Roma-Real Madrid - Di Francesco : “Non siamo quelli di Udine. Pellegrini out” : “Abbiamo la possibilità e la fortuna di avere subito una partita importante dove ci possiamo rimettere in discussione per dimostrare di non essere quelli di Udine“. Così Eusebio Di Francesco alla vigilia dell’impegno in Champions League all’Olimpico col Real Madrid che arriva dopo la sconfitta in campionato a Udine. “Quanto è importante questa gara per il mio futuro? Non devo dire niente perché ho sempre ...

Roma - Di Francesco : 'La determinazione non si compra al supermercato. Olsen ok - Pellegrini fuori' : 'Se uno leggesse i dati senza guardare il risultato di Udine direbbe che è stata una partita vinta facile. La voglia, il desiderio di vincere le partite e la determinazione non si compra al ...

Roma - Monchi : "Real? Ce la giocheremo faccia a faccia". Pellegrini out : 'Ci serve tempo'. In un'intervista a ' Marca ' il direttore sportivo della Roma, Monchi, parla della sfida con il Real di domani, partendo dagli infortunati: 'Manolas e Kolarov ci saranno, De Rossi, ...

Moviola Serie A : Juve-Spal - autogol da annullare. Roma - era rigore su Pellegrini : LA PENNA, JUVENTUS-SPAL Ancora una buona partita per Federico La Penna: non difficilissima, ma è stato accettato da tutti, ha sempre tenuto alta la concentrazione, ha usato anche il brutto muso quando ...

Roma - la Juve e le big di Premier non mollano Pellegrini : Lorenzo Pellegrini si è preso la Roma , ma la clausola rescissoria da 30 milioni di euro presente nel suo contratto ora spaventa i giallorossi. Come riporta La Gazzetta dello Sport , Juventus, Arsenal e Manchester United restano molto attive sul giocatore.

Roma - Pellegrini e le voci di mercato : l’agente tranquillizza la piazza : Roma, Lorenzo Pellegrini per adesso non intende muoversi dal club giallorosso, la sua annata va a gonfie vele ma il mercato non scuote il centrocampista Giampiero Pocetta, agente del centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini, ha fatto il punto in chiave mercato per quanto concerne il proprio assistito. Le richieste per il calciatore non mancano, ma Pocetta parlando al Corriere dello sport non sembra pensare ad un imminente ...

Roma - emergenza infortuni : Di Francesco spera nel recupero di De Rossi e Pellegrini : In attesa che mercoledì rientrino i giocatori ancora impegnati in nazionale, Nzonzi, Zaniolo, Schick, Kolarov, Olsen e Under,, Di Francesco fa la conta di chi potrà scendere in campo al Friuli contro ...