Roma | mercato a gennaio obbligatorio | Van de Beek in cima alla lista di Monchi

Milan e Roma - Denis Suarez possibile obiettivo di mercato : Suarez Milan Roma – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, Denis Suarez, centrocampista classe 1994, potrebbe dire addio al Barcellona già a gennaio. Un’ipotesi che starebbe prendendo piede in questi giorni, visto che ci sarebbero già squadre interessate al giocatore. Si tratterebbe di Milan e Roma. Le due squadre italiane […] L'articolo Milan e Roma, Denis Suarez possibile obiettivo di ...

Calciomercato Roma - per l'attacco si pensa a Piatek e a Jovic : Piatek è un classe '95 che ha iniziato molto bene questa sua prima stagione in Italia: acquistato dal Genoa per circa 4,5 milioni di euro, ha avuto subito un grande impatto sull'economia del Grifone, ...

Calciomercato Roma - la coperta corta in difesa e in mezzo al campo : le opzioni per Monchi [GALLERY] : 1/6 LaPresse/Fabrizio Corradetti ...

La Roma sfida il Milan sul mercato : van de Beek e Rodrigo Caio nel mirino : DOPPIA sfida - Nella lista del dirigente giallorosso, secondo il Corriere dello Sport , sono finiti due obiettivi dichiarati del club rossonero. Per la difesa piace il centrale brasiliano del San ...

Roma - Di Francesco non vuole sentir parlare di mercato e lancia un “allarme infortuni” : Roma, Di Francesco sa bene che è il momento di lavorare sodo per risollevare la sua squadra, il mercato può attendere per adesso Roma, Di Francesco allontana le chiacchiere di mercato. Ai microfoni di Skysport il tecnico giallorosso non sembra voler sentire parlare di trasferimenti, nè in entrata, nè in uscita. La Roma ha altro a cui pensare in questo intenso mese di dicembre nel quale servirà risollevare un po’ la classifica in ...

Roma in crisi - ma non per colpa di Di Francesco : calciomercato impresentabile e lo si sapeva sin da agosto! : Eusebio Di Francesco è stato messo in croce dopo le ultime uscite della Roma, tanto da iniziare a parlare di un suo ipotetico sostituto in caso di esonero La Roma è in crisi, questo è un dato di fatto. Trovarsi al settimo posto in classifica, dietro al Parma, a -4 dalla zona Champions League ed ampiamente staccata dalla vetta, non era certo nei piani del club giallorosso che puntava molto più in alto in questa annata. La semifinale di ...

Roma - Di Francesco : 'La determinazione non si compra al supermercato. Olsen ok - Pellegrini fuori' : 'Se uno leggesse i dati senza guardare il risultato di Udine direbbe che è stata una partita vinta facile. La voglia, il desiderio di vincere le partite e la determinazione non si compra al ...

Udinese-Roma - De Paul show : gol ed esultanza in chiave calciomercato [VIDEO] : Udinese-Roma, De Paul ha segnato un gran bel gol, molto importante per i suoi uomini alla prima in casa di mister Nicola Udinese-Roma, De Paul ha portato in vantaggio la squadra del neo arrivato Nicola contro i giallorossi. Una rete molto bella da parte dell’argentino che con uno scavino ha superato Mirante in uscita per il gol dell’1-0 bianconero. L’esultanza del calciatore dell’Udinese è stata eloquente, a chiari ...

Fiere : al via a Roma 'Mercato Mediterraneo' : Roma, 23 nov. (Labitalia) - Si è aperta oggi la seconda edizione di 'Mercato Mediterraneo: cibi/cu[...]

Calciomercato Serie A : impatto dei nuovi acquisti di Juventus - Napoli - Inter e Roma : Prima dell'inizio della 13esima giornata di campioanto, che avrà luogo domani - alla Dacia Arena - con Udinese-Roma, possiamo tirare le somme sull'impatto generato dai nuovi acquisti del Calciomercato estivo in termini di risultati sportivi. Tanti sono stati gli infortuni che hanno ridotto ai minimi termini le risorse dei top coach di Serie A. Abbiamo dunque deciso di analizzare gli acquisti delle principali squadre del nostro campionato, in ...

Calciomercato Roma - Under e Manolas : Stando a quanto riferito da Sky Sport, il difensore della Roma potrebbe prendere in considerazione l'idea di cambiare agente , dando il benservito Ioannis Evangelopoulos. Una mossa che potrebbe far ...

Rugani-Roma? Contatti con Monchi/ Ultime notizie calciomercato - esperienza alla Juventus al capolinea - IlSussidiario.net : Rugani-Roma? Contatti con Monchi. Il padre del difensore della Juventus sbotta "Questa storia finirà presto'. Possibile sbarco a gennaio

Calciomercato Roma - Monchi ci prova per Rugani : Calciomercato Roma, Rugani NEL MIRINO- Da quando è arrivato alla Juventus sta forse vivendo il periodo più difficile. Daniele Rugani, in questo avvio di stagione, è stato usato col contagocce da mister Allegri, quasi ai livelli dei primi mesi del suo arrivo in bianconero. Il giovane difensore, che nemmeno in Nazionale è stato impiegato da […] L'articolo Calciomercato Roma, Monchi ci prova per Rugani proviene da Serie A News Calcio - ...

Calciomercato : a gennaio possibile duello tra Inter e Roma per Rafinha (RUMORS) : Il Calciomercato potrebbe rivelare delle vere e proprie sorprese. Una di queste potrebbe essere l'arrivo di Rafinha, attualmente in forza al Barcellona, in casa Roma. Qui infatti la società sta cercando un valido sostituto per rinforzare il centrocampo, monco dopo l'addio di Strootman. Un rinforzo che a Eusebio Di Francesco farebbe davvero comodo. Ma sulla strada per il ritorno del brasiliano nella Serie A potrebbero esserci alcuni ostacoli da ...