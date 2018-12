Roma | Lorenzo Pellegrini ko | infortunio muscolare | a forte rischio la trasferta di

C’ERA UNA VOLTA Roma…“Notte di San Lorenzo” : Alza gli occhi al cielo ed esprimi un desiderio. E’ il 10 agosto, la notte di San Lorenzo e le stelle cadenti saranno protagoniste di questa magica notte. La storia di questa ricorrenza è molto antica ed unisce la scienza con la religione, in un suggestivo racconto. Le stelle cadenti che vediamo anche ad occhio nudo in questa notte d’agosto, sono in realtà le Perseidi, uno sciame di meteore che attraversano la Terra durante il periodo estivo. ...

Roma : senzatetto trovato privo di vita a Scalo San Lorenzo : Roma – Un uomo, del quale non si conoscono le generalita’, un senza fissa dimora, e’ stato ritrovato privo di vita intorno alle 7.30 in via dello Scalo di San Lorenzo, a Roma. A dare l’allarme e’ stato un passante. L’uomo era privo di documenti e sul suo corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di San Lorenzo e quelli della Compagnia di Piazza ...

Roma : da 8 a 11 dicembre arriva festival Her a San Lorenzo : Roma – Un festival di quartiere dedicato all’arte, ai dati e alla cultura dei dati. Si chiama HER: She Loves S. Lorenzo Winter 2018 Edition e animera’ il quartiere della capitale dall’8 all’11 dicembre 2018, con l’obiettivo di favorire un’esplorazione collettiva delle potenzialita’ dei dati che ogni giorno produciamo, trasformandoli in un bene comune al servizio di tutti. Prodotto della riflessione ...

Roma - operazione a San Lorenzo : sequestrati 6 kg di droga : Roma, 27 nov., askanews, - I falchi della Sesta Sezione 'Contrasto al crimine diffuso' della Squadra Mobile, durante un servizio di polizia giudiziaria volto a reprime lo spaccio di stupefacenti nel ...

Roma - Lorenzo Pellegrini non ce la fa : out contro Real Madrid e Inter : Eusebio Di Francesco perde Lorenzo Pellegrini per le partite contro Real Madrid e Inter . Il centrocampista è stato sostituito al 34' della ripresa durante la partita contro l' Udinese per un dolore ...

Roma - a San Lorenzo un altro quartiere è possibile. Grazie all’architettura : A San Lorenzo – nello stesso quartiere dove è stata uccisa la sedicenne Desirée Mariottini, vittima di sbandati e spacciatori che occupavano l’immobile di Via dei Lucani che doveva essere oggetto di una riqualificazione mai avvenuta e che da anni ristagna in un degrado untuoso – esiste anche un’altra realtà: coraggiosa, civile, che merita di essere raccontata. In questo stesso quartiere, a 400 metri da quel luogo ...

Roma - spaccio a due passi dalla metro di Conca d'Oro. I residenti : "Qui è come San Lorenzo" : Un frammento video di pochi secondi restituisce l"immagine dell"ennesima periferia Romana: due tossici si iniettano la loro dose di eroina in pieno giorno. Tecnicamente siamo nel quadrante nord della Capitale. Non distante da qui ci sono le vetrine di viale Libia e le villette del quartiere Coppedè. Eppure i giardini che circondano la fermata della metropolitana Conca d"Oro, inaugurata da appena sei anni, sono un sobborgo dell"anima (guarda il ...

Desiree Mariottini uccisa a San Lorenzo - manifestazioni Anpi e Forza Nuova a Roma - : A poche centinaia di metri di distanza sfilano i cortei dell'associazione partigiani e dei militanti di estrema destra per ricordare la sedicenne stuprata e uccisa a Roma. Massima allerta e forze dell'...

Così San Lorenzo si è trasformato nel luogo simbolo dei cliché e del degrado Romano : Roma. Melissa Panarello (foto sotto) abita a San Lorenzo, il quartiere romano dove è stata violentata e uccisa la povera Desirée Mariottini, e ne combatte il degrado. Oggi ha trentadue anni ma sembra ancora la ragazza che impose il bestseller nell’Italia pruriginosa e non ancora sovranista del 2003

La storia di San Lorenzo - Roma : da quartiere rosso al degrado di droga e alcol - Sky TG24 - : Nato per famiglie operaie, fu l'unico rione ad opporsi alla Marcia su Roma. Nel dopoguerra ha conservato l'anima popolare. Culla di Pci e movimenti studenteschi. Poi è diventata zona universitaria, ...

Desirée - 16enne morta a Roma : Salvini “sgomberi a San Lorenzo”/ Ultime notizie - “drogata - stuprata da branco” : Desirée Mariottini, 16enne morta a Roma "drogata e stuprata dal branco": Salvini a San Lorenzo, "subito sgomberi". Applausi e fischi da folla contro il Ministro: Ultime notizie indagini(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:21:00 GMT)

Omicidio Desiree Mariottini a San Lorenzo : la storia della sedicenne di Latina violentata e uccisa dal branco a Roma - : La 16enne sparisce il 17 ottobre dopo una telefonata con la nonna. Viene ritrovata morta due giorni dopo in uno stabile occupato del quartiere San Lorenzo, con tracce di stupefacenti e segni di un ...

Roma : cori di dissenso per visita Salvini a San Lorenzo : Roma – Contestazioni, cori a favore, fronti contrapposti. Si e’ trasformata in una gigantesca ressa la visita che il ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha effettuato in via dei Lucani, a Roma, per verificare di persona la situazione dell’edificio dove e’ stata uccisa la giovane Desiree e per rendere omaggio alla vittima. Il titolare non e’ riuscito ad arrivare di fronte al cancello che chiude l’edificio ...

Roma - Salvini visita San Lorenzo : "Salvaci da 'sta giunta" : Roma,, askanews, - "Salvini salvaci da 'sta giunta" e "Matteo sei un grande": viene accolto così il ministro dell'Interno Matteo Salvini da alcuni residenti del quartiere San Lorenzo a Roma, dove è ...