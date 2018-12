Roma : FS vende lotti Tiburtina - prima nuovo hotel poi ipotesi HQ : Roma – Parte dalla demolizione di un fatiscente edificio che diventera’ un nuovo hotel la trasformazione urbanistica delle aree sui due lati della stazione Tiburtina di Roma. Questa mattina Fs ha presentato il progetto di vendita del lotto C1, sul lato Nomentano. Qui, su un’area di 7.200 metri quadrati di superficie, sorge un manufatto abbandonato che sara’ demolito per fare posto a due nuove strutture: un nuovo hotel di ...

Roma - rubavano cani di razza per poi rivenderli : animali torturati per levare il microchip : Il blitz è partito all’alba in due terreni agricoli, situati a Cineto Romano e a Cerveteri. I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia si sono trovati davanti ad uno spettacolo terribile: cani custoditi in gabbie di fortuna realizzate con reti metalliche, malnutriti ed in gran parte malati. Poco distanti, le carcasse delle povere bestie che non ce l’avevano fatta a sopravvivere. Tre persone sono state denunciate per traffico di animali ...

Roma - Rubavano cani e con bisturi cambiavano microchip per venderli : Roma, 25 nov., askanews, - Rubavano cani e con bisturi di fortuna gli cambiavano il microchip per venderli. E' successo a Cerveteri, in provincia di Roma, dove i Carabinieri della Compagnia di ...

Roma - rubavano cani e cambiavano microchip con bisturi di fortuna per rivenderli. Tre denunciati : rubavano cani e con bisturi di fortuna cambiavano i loro microchip per rivenderli. Scoperto dai carabinieri un traffico illegale di cani e armi vicino Roma. I militari della compagnia di Civitavecchia hanno denunciato tre persone per traffico di cani rubati, ricettazione, maltrattamenti nonché detenzione abusiva di armi e di munizionamento. Le indagini della stazione carabinieri di Cerveteri hanno ricostruito che i 3 commissionavano i furti di ...

Roma - rubavano cani di razza e li rivendevano : trovati oltre 50 animali - torturati per levare il microchip : Tre uomini commissionavano i furti di cani di razza, per lo più da caccia, e li rivendevano in tutta la provincia, per un giro di affari di diverse decine di migliaia di euro. I carabinieri della ...

Roma - rubavano cani di razza e li rivendevano : trovati oltre 50 animali - torturati per levare il microchip : Tre uomini commissionavano i furti di cani di razza, per lo più da caccia, e li rivendevano in tutta la provincia, per un giro di affari di diverse decine di migliaia di euro. I carabinieri della ...

Roma - cercano di vendere casa non di loro proprietà vicino Piazza di Spagna : due arresti : In fatto di truffe se ne sentono e se ne leggono quotidianamente di tutti i colori; quella però tentata ieri nella capitale da una coppia si è sicuramente distinta per audacia ed ingegno. La coppia infatti avrebbe cercato dopo una 'normale' trattativa di vendere ad ignari acquirenti un prestigioso appartamento ubicato in Via delle Carrozze, vicino Piazza di Spagna, a completa insaputa dei reali proprietari dell'immobile. A tradire i truffatori ...

Roma : vendeva shaboo e manteneva contabilità proventi - arrestato : Roma – Un faldone contenente entrate e uscite del traffico di shaboo che gestiva da tempo, posizionato su uno scaffale, vicino a quello che conteneva le bollette pagate. E’ quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro in casa di un insospettabile cittadino filippino di 45 anni, residente a Spinaceto. Pochi minuti prima, i Carabinieri lo avevano sorpreso a vendere i cristalli della pericolosa ...

Mire saudite sulla Roma - ma Pallotta per ora non vende : La famiglia del principe Bin Salman si sarebbe interessata al club giallorosso nei mesi scorsi, contattando dei rappresentanti di James Pallotta. L'articolo Mire saudite sulla Roma, ma Pallotta per ora non vende è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Strage di Erba - intervista Le Iene a Olindo Romano/ Video - famiglia Castagna all'attacco : “Vendete menzogne” : Strage di Erba, Video intervista Iene a Olindo Romano. famiglia Castagna attacca: “Vendete menzogne”. Antonino Monteleone in carcere per incontrare l'autore con Rosa Bazzi del pluriomicidio(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 09:50:00 GMT)

Roma : vendevano materiali cartacei in strada - 5mila euro di multa : Roma – Erano intenti a vendere carta igienica, carta da cucina e altro materiale cartaceo, anche di tipo industriale, sulla via Casilina all’angolo con via di Tor Pignattara, quando una pattuglia del V Gruppo della Polizia Locale, in servizio di controllo del territorio, ha sorpreso i due venditori abusivi, entrambi di nazionalita’ italiana. Oltre alla sanzione prevista di oltre 5000 euro, tutta la merce, per un totale di 20 ...

Anastasio/ Video - il rapper Romano è un “ibrido” con carisma da vendere (X Factor 2018) : Marco Anastasio ha conquistato Mara Maionchi con i suoi inediti. Il rapper romano è una dei tre Under Uomini che debutteranno questa sera ai Live Show di X Factor 2018.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 09:40:00 GMT)

Roma : vendeva droga a scuola - arrestato spacciatore studente : Roma – Nel corso di un predisposto servizio per prevenire lo spaccio di droga davanti alle scuole, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno pizzicato uno studente di 19 anni che, all’interno del cortile di un plesso scolastico di via della Camilluccia, veniva avvicinato da vari ragazzini piu’ o meno coetanei che dopo una breve contrattazione si allontanavano, prima dell’orario di ingresso a scuola. Una volta ...

Serata vip per l'elezione di Miss Vendemmia 2018 a Casale Tor di Quinto a Roma : Tralci d'una e foglie di vite, decori di castagne e tutte le sfumature del foliage autunnale. Benvenuti nel regno della Vendemmia by night. Se il dress code, lo richiede, le 'gaudenti' signore della ...