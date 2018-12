Roma | domenica a piazza Sempione testimonianze su effetti Tmb Salario

Roma : domenica testimonianze e video su Tmb Salario a piazza Sempione : Roma – Una raccolta di testimonianze scritte e video degli abitanti che subiscono la presenza del Tmb Salario a Roma da far arrivare “alla stampa e ai pm che stanno indagando”. È l’iniziativa promossa dall’assessore alla Cultura del Municipio III, Christian Raimo, nata nell’ambito della petizione online lanciata per chiedere la chiusura dell’impianto di Trattamento meccanico-biologico del quadrante ...

Isabella Rossellini a Domenica In : 'L'adozione è dolcissima - è Romantico fare questo' : Isabella Rossellini è stata ospite di Domenica In: Deianira Marzano e la sua Censura questo pomeriggio. Il salotto della Mara nazionale ha messo a proprio agio l'attrice e modella sessantenne, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Isabella ha infatti ripercorso le tappe più importanti della sua eccezionale carriera artistica ricordando la sua amicizia con il grande Renzo Arbore, definito dalla Rossellini oltre che grande amico, uomo ...

Domenica senz'auto a Roma : cambiano gli orari : Stop ai veicoli più inquinanti nel centro di Roma . Domani infatti si terrà nella Capitale la seconda Domenica ecologica programmata dal Campidoglio per "prevenire e contenere l'inquinamento ...

Europei 2020 - domenica il sorteggio dei gironi di qualificazione. Gara inaugurale a Roma : ... ogni città avrà poi un Ambasciatore locale e potrà individuare un Ambasciatore dei Volontari: per Roma sono al vaglio alcune ipotesi per coinvolgere protagonisti del mondo del calcio e della società ...

Roma - ultima chiamata : domenica contro l'Inter - gara da dentro o fuori : Che, per la cronaca, la chiede dall'estate 2017. Berardi è nella lista, come Under in quella anche del Chelsea.

Roma - sconfitta indolore ma preoccupano le condizioni della squadra : domenica c’è l’Inter : La Roma ha guadagnato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League prima ancora di scendere in campo contro il Real Madrid. Il tutto grazie alla vittoria nel gelo di Mosca da parte del Plzen, che ha rimontato il CSKA e ha riaperto i giochi per la corsa al terzo posto. Se quindi la sconfitta contro il Blancos risulta quasi totalmente indolore da un punto di vista strettamente legato al risultato in sé, ciò che preoccupa è la ...

Roma. Il 2 dicembre torna la domenica ecologica : Prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile

Volley : sabato e domenica a Roma Mamanet Around The Globe : ... 4,, Roma, 2,, Firenze, 1,, Lecce, 1, testimonianza del grande lavoro fatto da AICS, e dalla responsabile nazionale del Mamanet Monica Zibellini, per la diffusione del nuovo sport su tutto il ...

Municipio X : domenica 25 novembre la cerimonia in ricordo della Bonifica del Litorale Romano : Roma – Come ogni anno “Il Litorale incontra la sua storia”. L’iniziativa di Crt-Cooperativa Ricerca Territorio-Ecomuseo Litorale Romano, celebra il 134° Anniversario della Bonifica del territorio e lo fa, con una cerimonia che si tiene in piazza Umberto I ad Ostia Antica, domenica 25 novembre alle 10.00. L’evento, patrocinato dal Municipio X, a ricordo dell’impresa portata a termine dai braccianti ravennati, prevede una serie di iniziative ...

Roma - domenica ecologica : stop ad auto e moto in città [GALLERY] : 1/33 Andrea Panegrossi/LaPresse ...

Blocco auto Roma : domani la domenica ecologica/ Divieto di circolazione 18 novembre 2018 : orari e zone libere - IlSussidiario.net : Blocco auto Roma: domani domenica ecologica. Divieto di circolazione 18 novembre 2018: info, orari e zone libere. Ultime notizie

Roma - giornata vittime della strada - La domenica ecologica ostacola il ricordo : Si terrà domenica (18 novembre) la seconda giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. In tutta Italia si stanno organizzando eventi per ricordarle e, allo stesso tempo, sensibilizzare la popolazione sul tema. Per organizzare la manifestazione di Roma, in piazza del Popolo (dalle ore 10 alle 13) ci sono volute settimane, ma la partecipazione di molti rischia di sfumare: nella stessa giornata lamministrazione comunale ha indetto una ...

