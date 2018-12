Roma | controlli in hotel e B&B | scoperta evasione tassa soggiorno 600 mila euro

Roma : a bordo bus per eludere controlli - in manette 6 pusher : Roma – Sono 6 i pusher arrestati dalla Polizia di Stato, nel giro di 48 ore, nell’ambito di mirati servizi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli spacciatori avevano escogitato un sistema per muoversi a Roma eludendo i controlli dei poliziotti: viaggiavano a bordo di autobus di linea dal quartiere Torpignattara alla stazione Tiburtina. Il primo a finire in manette e’ stato un nigeriano di 26 anni, che, mentre si ...

Roma : arresti e sequestro ingente quantità marijuna dopo controlli : Roma – Lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito una massiccia attivita’ di controllo nei territori di competenza nelle zone di Tor Bella Monaca, Frascati e Grottaferrata, che hanno visto impegnati numerosi militari dei reparti dipendenti. Ad esito delle operazioni, i Carabinieri hanno arrestato 10 persone e denunciato altre 3. In manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di ...

Roma : 4 persone in manette dopo controlli a Termini - 20 denunce : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con l’assistenza dei colleghi dell’VIII Reggimento Lazio, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo nell’area di piazza dei Cinquecento e zone limitrofe, finalizzato a contrastare ogni forma di illegalita’ e di abusivismo commerciale. Ad esito dell’ingente attivita’, i Carabinieri hanno arrestato 4 persone, denunciato a piede libero altre 20 e ...

Roma - controlli al Colosseo e ai Fori Imperiali : 5 arresti : Roma, 30 nov., askanews, - Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro, supportati dai colleghi dell'8° Reggimento 'Lazio', nell'area del complesso monumentale del Colosseo e ...

Roma : controlli antidroga a San Basilio - tre arresti : Roma – Al termine di una mirata attivita’ antidroga, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato in flagranza di reato 3 Romani di 28, 31 e 45 anni con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo diverse ore di appostamento, nei pressi di via Corinaldo, nel quartiere San Basilio, monitorando l’attivita’ di una piazza di spaccio, i Carabinieri sono riusciti ad individuare un ...

Roma : controlli a Tor Pignattara - 4 arresti e 8 denunce : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno eseguito un servizio di controllo nel quartiere TorPignattara, per la prevenzione e la repressione di episodi di illegalita’ diffusa. In poche ore, 4 persone sono finite in manette e altre 8 sono state denunciate a piede libero. Sequestrate anche diverse decine di dosi di droga. I Carabinieri della Stazione Roma TorPignattara hanno arrestato un 28enne romeno per furto di furto ...

Roma : controlli antidegrado a Termini - 2 arresti e 7 denunce : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con la collaborazione dei militari dell’VIII Reggimento Lazio, hanno attuato un servizio di controllo straordinario nell’area di piazza dei Cinquecento finalizzato a scongiurare fenomeni di illegalita’ diffusa e di degrado. Il bilancio dell’attivita’ e’ di 2 persone arrestate e altre 7 denunciate a piede libero. A finire in manette, con l’accusa di ...

Roma : controlli a Tor Bella Monaca e Tor Vergata - 7 arresti : Roma – Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, nei quartieri di Tor Bella Monaca e Tor Vergata, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato, in poche ore, ben 7 persone tra cui 4 pusher. Molti i posti di controllo alla circolazione stradale eseguiti su tutto il territorio, con qualche automobilista multato, ma non sono mancati anche i controlli alle persone sottoposte alla misura degli arresti ...

Roma : no stop controlli anti droga San Basilio - oltre 500 grammi sequestrati : Roma – Proseguono i servizi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere San Basilio da parte della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato, diretto da Agnese Cedrone. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato e le unita’ cinofile della Questura di Roma hanno proceduto all’ispezione di alcuni locali condominiali con successive perquisizioni domiciliari che hanno portato all’acquisizione di ...

Via Emilia - Tangenziale e Tosco Romagnola : i controlli con gli autovelox della settimana : La Polizia di Stato ha comunicato sul suo portale web le tratte stradali della provincia dove saranno operativi, giorno per giorno, gli autovelox alla presenza delle pattuglie, spiegando che l'...

Roma : arrestati 2 spacciatori a Tor Bella Monaca a seguito di controlli : Roma – La scorsa sera, i Carabinieri della Compagnia di Frascati, nell’ambito dei quotidiani controlli finalizzati al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato 2 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nei pressi delle ormai note “piazze” di spaccio del quartiere popolare di Tor Bella Monaca. In via dell’ Archeologia, i Carabinieri della ...

Roma : controlli a Piazza Vittorio - pusher in manette : Roma – Proseguono senza sosta i controlli antidroga, dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante nel territorio compreso tra Piazza Vittorio Emanuele II e San Lorenzo. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia RomaPiazza Dante hanno arrestato un 30enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Appostati in abiti civili in Piazza ...

Roma : iniziano controlli anti-spaccio in municipi dispari : Roma – Sono partiti oggi i controlli ‘antispaccio’ della Polizia locale di Roma Capitale nelle scuole della citta’ voluti dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il lunedi’ e giovedi’ di questa settimana tocchera’ ai municipi dispari, il martedi’ e il mercoledi’ sara’ la volta di quelli pari. L’agenda degli interventi e’ stata messa a punto fino al 21 dicembre. Oggi ...