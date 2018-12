Roberto Emanuelli | “In Italia il pop è odiato Mi snobbano | ma vendo”

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Un pollice che ferma davanti all'obiettivo un biglietto. Sul biglietto in stampatello aforismi, riflessioni e frammenti di vita. Qualche fotografia ammiccante, molte copie vendute, l'abisso superato con un blog.– classe 1978, capelli brizzolati, 170mila follower su Instagram – da diverse settimane è in classifica con il suo "Buonanotte a te" (Rizzoli, pp. 362), che arriva dopo il successo di "E allora baciami" e "Davanti agli occhi", pubblicati rispettivamente nel 2017 e 2018 da Rizzoli. Parla rapido, con un accento romano. Ha una sincerità disarmante. Mentre parla – e magari ti chiede di mettere la foto che preferisce - traspare una genuinità che mette a disagio, come quando mi dice: "Una sera mi sono messo a scrivere. Volevo raccontare quel sentimento che provavo. Ero follemente innamorato, e il mio ultimo romanzo ha risentito ...