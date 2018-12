Riverdale episodi 5 dicembre: trama e anticipazioni su Italia 1

cubemagazine

: vado a vedere gli ultimi due episodi di riverdale che mi mancano - juglndgdr : vado a vedere gli ultimi due episodi di riverdale che mi mancano - _messy_world_ : Scusate ma che voi sappiate, quanti episodi ci saranno? #Riverdale - noisiamounpatto : è da ieri sera che continuò a leggere i tweet su riverdale, consapevole di starmi spoilerando tutto, ma che problem… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018). Continuano in chiaro su1 gli appuntamenti con la prima stagione della in onda negli USA sulla The CW. Di seguitoe promo delle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGsu– Chapter twelve: anatomy of a murder / Anatomia di un omicidio. Archie e Veronica restano sconvolti dalla notizia dell’arresto. Si ritrovano inoltre obbligati a dire ai genitori la verità su ciò che hanno scoperto. Nel frattempo viene rivelato chi sia l’assassino di Jason.– Chapter thirteen: the sweet hereafter / Il dolce domani. Jughead si trova in una situazione inaspettata. La verità sui loschi affari della famiglia Blossom vengono rivelati, lasciando Cheryl a ...