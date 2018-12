River-Boca | la clamorosa rivelazione del doppio ex Ruggeri | “Quando passai al River…”

River-Boca - Riquelme : "Ci hanno tolto il Superclasico - è molto triste" : Era la nostra partita, quella fra le squadre più importanti d'Argentina, quelle che hanno portato il nostro calcio in cima al mondo ed è triste che si giochi all'estero. È come se una finale fra Real ...

Coppa Libertadores - River Plate-Boca Juniors : Messi sarà al Bernabeu - CR7 diserta l’appuntamento : Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors: Messi sarà al Bernabeu per seguire la gara da buon argentino, Cristiano Ronaldo non sarà presente Lionel Messi sarà in tribuna allo Stadio Santiago Bernabeu per assistere domenica alla finalissima di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, non sarà invece a Madrid Cristiano Ronaldo. Nonostante l’invito avanzato dalla Federazione, spiega il quotidiano sportivo spagnolo ...

Superclasico - la rivelazione shock di Oscar Ruggeri : “mi bruciarono la casa quando passai dal Boca al River” : L’ex difensore argentino ha raccontato un retroscena clamoroso, accaduto dopo il suo passaggio dal Boca Juniors al River Plate La tensione tra River Plate e Boca Juniors è sempre stata altissima, prova ne sono i fatti di guerriglia urbani accaduti prima della gara di ritorno di Copa Libertadores, rinviata per l’assalto dei tifosi Millonarios al pullman dei giocatori Xeneizes. AFP/LaPresse Una rivalità spaventosa, alimentata ...

River Plate Boca - evacuata la Bombonera ma l'allarme bomba era falso : I dipendenti che hanno lavorato martedì allo stadio del Boca Juniors, e i tifosi presenti per incitare la squadra a poche ore dalla partenza per Madrid, dove si giocherà la tanto attesa finale di ...

Libertadores - River-Boca avrà un impatto di 25 milioni di euro su Madrid : Secondo un esperto di marketing sportivo l'evento avrà un impatto economico positivo, ma non bisogna dimenticare i rischi connessi alla gara. L'articolo Libertadores, River-Boca avrà un impatto di 25 milioni di euro su Madrid è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Copa Libertadores - River-Boca a Madrid. Gallardo : 'È una vergogna totale' : La finale di Copa Libertadores... in Europa! Strano, ma vero. Ormai la decisione è stata presa, il Superclàsico si giocherà il prossimo 9 dicembre allo stadio Santiago Bernabeu. A quasi un mese dalla ...

Dai - parlatemi ancora della poesia di River-Boca : Riesumate Osvaldo Soriano e fategli scrivere un racconto sulla finale di Copa Libertadores più lunga del mondo, spremete il sentimento anche dai sassi lanciati contro il pullman del Boca. Ballate un ...

Conmebol : River-Boca si giocherà a Madrid - decisione «irreversibile» : Nonostante le proteste del River Plate la finale di ritorno di Copa Libertadores si disputerà il 9 dicembre al Santiago Bernabeu L'articolo Conmebol: River-Boca si giocherà a Madrid, decisione «irreversibile» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le notizie del giorno – Le nuove accuse a Ronaldo - il caos River-Boca e la cessione del Palermo : Le notizie del giorno – Il River Plate ratifica il proprio rifiuto al cambio di sede. Il club sostiene che la decisione va oltre la competenza, pregiudica coloro che hanno acquistato un biglietto e intacca l’uguaglianza delle condizioni cominciando dalla perdita della condizione di squadra di casa. Si elencano quindi le ragioni per cui il River Plate sostiene la decisione sopra esposta. – La responsabilità della carenza di sicurezza ...

Il comunicato del River Plate : «Non giocheremo contro il Boca al Bernabeu» : La nota dei Milionarios River-Boca, telenovela infinta. Il club Milionarios di Buenos Aires ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui dichiara di non voler giocare contro i rivali al Santiago Bernabeu. La CONMBEBOL, confederazione calcistica sudamericana, ha fissato il return match della finale di Libertadores per il 9 dicembre nello stadio del Real Madrid. Una decisione che non convince per niente il River. Questo il testo della nota: «Il ...