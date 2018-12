Rinnovata la partnership tra Red Bull e Lega B per il quarto anno

calcioweb.eu

: Rinnovata la partnership tra #RedBull e #LegaB per il quarto anno - CalcioWeb : Rinnovata la partnership tra #RedBull e #LegaB per il quarto anno - FinancialSs : CIO e Samsung, partnership rinnovata fino al 2028 - SportBusinessM : ?? SPONSORIZZAZIONI ? Rinnovata la partnership tra Emma Villas Volley e Readytec -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Per ilconsecutivo si rinnova latraB e Red, l’energy drink ufficiale del Campionato degli italiani. Ancora una volta il brand au-striaco si conferma vicino allo sport e ai giovani talenti, mission che anche quest’la Serie BKT si vuole dare mettendo in campo un’età media di 24,72 anni e circa un under 21 su tre. Una coincidenza di obiettivi dal momento che Redfin dalla sua nascita, oltre 30 anni fa, ha voluto essere un trampolino di lancio per giovani talenti, sia nel mondo dello sport che della musica e del digital. Naturale quindi, partendo da premesse comuni, incontrarsi in un percorso e in progetti condivisi.Visto il grande successo delle prime due edizioni ritorna il RedB-Best, in part-nership con Gazzetta dello Sport, il contest che celebra ogni settimana le più belle azioni della Serie BKT votate dai tifosi sulla ...