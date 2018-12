Rieti | Fns Cisl | vicinanza ai colleghi e a famiglia vigile fuoco morto

liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "Esprimo a livello personale e per conto della Federazione Nazionale della sicurezza dellai più sentiti sentimenti diaidei vigili deldi, sconvolti dalla tragica esplosione del distributore di benzina in via Salaria". Lo scrive in una