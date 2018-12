Rieti | esplosione in via Salaria | strada chiusa tutta la notte per bonificare l’area

Rieti - esplosione in via Salaria : 2 morti e 17 feriti - 5 in codice rosso : “Il bilancio della forte esplosione avvenuta nel primo pomeriggio in un’area di servizio sulla via Salaria e’ di 17 feriti e 2 deceduti. I feriti hanno riportato ustioni e traumi da scoppio (fratture e contusioni) e sono stati trasportati presso gli ospedali Sant’Andrea, Sant’Eugenio, Gemelli, Monterotondo e De Lellis di Rieti. Al momento al Sant’Eugenio si trovano ricoverati 5 codici rossi e un altro in ...

Rieti : Fp Cgil - esplosione distributore tragedia devastante - vicini a vittime : Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "Una tragedia devastante, che registra due morti, uno dei quali un Vigile del fuoco. Alle famiglie e ai cari delle vittime vogliamo esprimere il nostro cordoglio e siamo vicini ai tanti feriti, come al Vigile del Fuoco ricoverato in condizioni gravissime e come ai lavorato

Il vigile del fuoco morto nell'esplosione del distributore a Rieti era diretto a Roma - si era fermato per aiutare : Il vigile del fuoco morto nell'esplosione al distributore nel reatino non era nella squadra di soccorsi giunta sul posto. Stefano Colasanti, questo il nome della vittima, era in servizio ma diretto a Roma e si è fermato quando ha visto l'incendio e per aiutare le persone coinvolte. Con ogni probabilità è stato investito dalla seconda deflagrazione ed è morto.Sono 17, secondo fonti del 118, le persone ferite e 2 quelle ...

Rieti - esplosione in via Salaria : il cordoglio del dipartimento della Protezione Civile : Il dipartimento della Protezione Civile esprime il proprio dolore per il tragico bilancio dell’esplosione avvenuta sulla via Salaria e profondo cordoglio per la morte del Vigile del fuoco deceduto mentre era impegnato nelle attività di soccorso e per la seconda vittima del grave incidente. Nell’esprimere la propria vicinanza ai familiari delle vittime e dei feriti, il Capo del dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l‘apprezzamento per ...

