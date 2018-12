Rieti | esplosione in Via Salaria | chiusa la SS4 | “la situazione è seria | disposta una

Esplosione distributore - questore Rieti : due morti e 10 feriti : Roma, 5 dic., askanews, - E' di due morti e dieci feriti il bilancio provvisorio dell'Esplosione e il successivo incendio di un distributore di carburanti al km 29 della Salaria, in prossimità di ...

Rieti - esplosione sulla Salaria : due morti - uno è un Vigile del Fuoco : Al momento, secondo quanto si apprende dalla Questura di Rieti, il bilancio dell’esplosione nell’area di servizio Ip di Borgo Quinzio sarebbe di 2 morti e una dozzina di feriti. Le vittime sarebbero un Vigili del Fuoco, in servizio nel distaccamento di Poggio Mirteto, e un uomo che al momento dell’esplosione dell’autocisterna di Gpl si trovava nei pressi del distributore. Sono sette i vigili del Fuoco coinvolti ...

Rieti - esplosione di un’autocisterna sulla Salaria : «due morti» - uno è un vigile del fuoco. Almeno 15 i feriti : È accaduto al chilometro 39 della via Salaria. Tra i feriti, sette sono vigili del fuoco intervenuti per domare un incendio scoppiato durante un travaso di carburante

Rieti - esplosione sulla Salaria : “Un boato enorme - sembrava il terremoto” : I vigili del fuoco stanno intervenendo per un’esplosione e il successivo incendio in un distributore di carburanti al km 39 della Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, in provincia di Rieti. “Un boato enorme, mai sentita una cosa così, sembra il terremoto“: è così che viene descritta l’esplosione che ha fatto saltare in aria il distributore di benzina Ip. Nell’incendio sono rimaste coinvolte 15 persone, tra cui 7 ...

