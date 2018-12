Rieti | esplosione in un distributore sulla Salaria | almeno 15 feriti | anche 3 vigili del

Rieti - esplosione in distributore sulla Salaria : I vigili del fuoco stanno intervenendo per un' esplosione e il successivo incendio in un distributore di carburanti al km 39 della Salaria , in prossimità di Borgo Quinzio, in provincia di Rieti . E' ...

Rieti : esplosione e incendio in distributore di carburanti in via Salaria - almeno 15 feriti [LIVE] : I vigili del fuoco stanno intervenendo per un’esplosione e il successivo incendio in un distributore di carburanti al km 39 della Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, in provincia di Rieti: lo rendono noto i pompieri su Twitter. Sarebbero rimaste ferite una quindicina di persone, tra cui tre vigili del fuoco ed altri soccorritori. L'articolo Rieti: esplosione e incendio in distributore di carburanti in via Salaria, almeno 15 feriti ...