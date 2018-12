Rieti | esplode un’autocisterna in una stazione di servizio sulla via Salaria | “Almeno 15

ilfattoquotidiano

: RT @FQLive: #ULTIMORA RIETI, ESPLODE CISTERNA IN UNA STAZIONE DI SERVIZIO SULLA SALARIA: 'ALMENO 15 FERITI' - Maximopenta5 : RT @FQLive: #ULTIMORA RIETI, ESPLODE CISTERNA IN UNA STAZIONE DI SERVIZIO SULLA SALARIA: 'ALMENO 15 FERITI' - AlessiaNovelli2 : RT @tg2rai: #UltimOra, #Rieti, esplode distributore carburante. Almeno 15 i feriti. Squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo sul lu… - tg2rai : #UltimOra, #Rieti, esplode distributore carburante. Almeno 15 i feriti. Squadre dei vigili del fuoco stanno interve… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Un’esplosione si è verificata attorno alle 14 in un distributore di carburante della IPvia, in prossimità di Borgo Quinzio, nel Reatino.In seguito all’esplosione, sembra dipiena di liquido infiammabile, si è verificato un incendio. Stando alle prime informazioni, sarebbero rimaste ferite una quindicina di persone, tra cui tre vigili del fuoco ed altri soccorritori.++FLASH 14.05++ Maxi-incendio nel distributore, paura e traffico deviato – https://t.co/FJF0yT8RKA pic.twitter.com/XRSxG3Yip7Life (@life) 5 dicembre 2018#5dic 14:30, squadre #vigilidelfuoco stanno intervenendo per un’esplosione e successivo incendio in un distributore di carburanti al km. 39 della #, in prossimità di Borgo Quinzio (RI)— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 5 dicembre 2018L'articolo...