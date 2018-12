romadailynews

: Rienzi: dopo diniego 5S fondi rifacimento strade Raggi si dimetta: Roma – Dopo lo sgambetto… - romadailynews : Rienzi: dopo diniego 5S fondi rifacimento strade Raggi si dimetta: Roma – Dopo lo sgambetto… - CodaconsLecce : Tap: Codacons, ricorreremo al Tar contro sua realizzazione Rienzi, decisione presa dopo richieste pugliesi e comit… - AnsaPuglia : Codacons, ricorreremo al Tar contro Tap. Rienzi, decisione presa dopo richieste pugliesi e comitati #ANSA -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Roma –lo sgambetto che il M5S ha riservato ieri al Comune di Roma, bocciando l’emendamento del Pd che prevedeva di dare alla Capitale 180 milioni di euro per la manutenzione delle, il sindaco Virginiadovrebbe rassegnare oggi stesso le dimissioni, in segno di protesta contro il suo partito. Cosi’ il Codacons, che critica duramente la decisione di privare la citta’ diindispensabili per la messa in sicurezza delle“Il Governo abbandona i cittadini romani al degrado e all’incuria, lasciandoli conpiene di buche e bocciando lo stanziamento di risorse indispensabili per la manutenzione dell’asfalto- spiega il presidente Carlo- Di fronte a tutto cio’, il sindaco non puo’ tacere e deve dare un segnale forte al suo stesso partito che l’ha tradita, rassegnando oggi stesso le ...