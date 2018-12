Ricordate Beppe Vessicchio? Lo avete conosciuto con Sanremo ma ora…

caffeinamagazine

: RT @Clarembaldo: Così Beppe Grillo sei anni fa... ('Se falliamo, arriva Alba Dorata.' - Ve lo ricordate, no?) - Gio_Vengeance89 : RT @Clarembaldo: Così Beppe Grillo sei anni fa... ('Se falliamo, arriva Alba Dorata.' - Ve lo ricordate, no?) - thewaterflea : RT @Clarembaldo: Così Beppe Grillo sei anni fa... ('Se falliamo, arriva Alba Dorata.' - Ve lo ricordate, no?) - Clarembaldo : Così Beppe Grillo sei anni fa... ('Se falliamo, arriva Alba Dorata.' - Ve lo ricordate, no?) -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) È una bocciatura senza appello quella di, volto storico della musica italiana e del festival di. Una stroncatura che, inevitabilmente, farà parlare molto lanciata dalle colonne de ‘La verità’. Per ora nessuno ha replicato ma risposte sono attese a stretto giro. L’accusa, se così si può chiamare, diè semplice: “non riesce più a scrivere la storia della musica”. L’ultima avvisaglia di due interpreti straordinari, secondo, nel 2001. “Quando Giorgia ed Elisa gareggiarono per il primo posto, in cui si è avuta per l’ultima volta avvisaglia di due interpreti straordinari e di brani forti. Da quell’anno in poi faccio una fatica enorme a ricordare brani che abbiano lasciato il segno”.In particolare, sottolinea il declino del Festival di, ormai incapace di sfornare talenti musicali ...