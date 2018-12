Ricerca | Science for Democracy | Ue consenta e finanzi editing Dna embrione

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) In vista del voto al Parlamento europeo previsto per la prossima settimana,for, la piattaforma trans-nazionale lanciata dall’Associazione Luca Coscioni ha contattato i parlamentari europei invitandoli ad emendare l’Articolo 14 della proposta della Commissione Europea per Horizon Europe. “Sosteniamo in particolare che la correzione terapeutica della linea germinale vadaata in caso di malattie genetiche gravi, e che ilamento debba anche essere permesso per attività che intendono crescere embrioni umani, anche con il solo fine dellae per la produzione di cellule staminali“, afferma l’Associazione in una nota. Tra le personalità che hanno aderito all’appello diforanche il premio Nobel per la medicina Sir Richard J. Roberts, biochimico ed esperto di biologia molecolare britannico, premio Nobel nel 1993, insieme ...