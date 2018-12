Resident Evil 2 | Raccoon City si espande con la nuova area dell' Orfanotrofio

Resident Evil 2 : un nuovo video gameplay mostra in azione Ada Wong - Leon e Claire : Come riporta Wccftech, un nuovo filmato di Resident Evil 2 Remake è stato reso disponibile da poco e mostra personaggi e luoghi che non sono stati mostrati in precedenza.Il nuovo video, che può essere visto più in basso, mostra la battaglia di Ada Wong (protagonista di alcuni recenti screenshot) e Mr.X, così come alcuni segmenti nuovi di zecca per Leon e Claire. Il filmato include spoiler, quindi se non volete anticipazioni vi invitiamo a non ...

Resident Evil 2 (remake) - prova : Sono passati venti lunghi anni da quel lontano 1998, anno in cui vedeva la luce Resident Evil 2 sulla prima Playstation, uno dei capitoli più amati in assoluto dai fan della longeva saga di Capcom. Da lungo tempo, visto l'ottimo lavoro svolto sul remake del primo Resident Evil, la comunità ha continuato a fare pressioni sulla software house giapponese per avere un remake che fosse in grado di rendere onore all'originale.Lo scorso E3 il velo su ...

Un evento a tema Resident Evil 2 è in arrivo in PUBG Mobile : No, non si tratta della modalità zombie di Call of Duty, quello che state vedendo qui è il teaser di quello che sembra essere un evento crossover che vedrà l'incontro tra il remake di Resident Evil 2 e PUBG Mobile.Come riporta Eurogamer.net, la notizia arriva tramite un tweet dall'account giapponese di Resident Evil, che ha condiviso un teaser trailer del prossimo evento. Dai filmati condivisi finora, e dalla traduzione del tweet da parte di ...

Lo store Microsoft svela le contenute dimensioni del remake di Resident Evil 2 : Il Microsoft store sta diventando rapidamente una delle fonti preferite dai newser, a causa dell'incredibile mole di dettagli che la piattaforma include nella pagina di ciascun gioco in uscita su Xbox One o su Windows.Quella del remake di Resident Evil 2 è stata appena aggiornata e riporta ora anche le dimensioni del gioco, che si attestano sui 21,07 GB. Come ricorda PlayStation Lifestyle, non è detto che le dimensioni siano esattamente le ...

Resident Evil 2 : Ada Wong con il suo abito rosso e il Tyrant T-00 protagonisti di alcune nuove immagini : Il 2019 inizierà con alcune importanti uscita e, tra queste, non possiamo non menzionare quella di Resident Evil 2.Anche se manca ancora un po' di tempo prima del lancio di questo "remake" dello storico titolo, Capcom ha pubblicato alcuni nuovi screenshot nei quali possiamo ammirare la famosa Ada Wong nel suo abito rosso.Ada è stata presentata per la prima volta nel trailer dedicato alla storia per le campagne di Leon e Claire, come ci ricorda ...

Resident Evil 2 Remake : una demo in arrivo per dicembre? : Resident Evil 2 Remake sembra essere ormai sempre più vicino, infatti secondo le ultime voci di corridoio Capcom potrebbe addirittura lanciare una demo dell'attesissimo Remake già per questo dicembre. Come riporta DSOgaming infatti, secondo l'utente Twitter Anthony_Robert sarebbe in programma una demo che permetterà ai giocatori di provare il gioco con Leon o Claire.Naturalmente al momento Capcom non ha annunciato nulla di ufficiale al riguardo, ...

Capcom pubblica cinque video promozionali per Resident Evil 2 : Che ci crediate o meno, mancano meno di due mesi all'uscita del "remake" di Resident Evil 2 e per lenire la restante attesa, ecco che Capcom ha recentemente pubblicato un nuovo set di brevi video.Provenienti dal canale YouTube Resident Evil, Capcom ha creato una serie di cinque video di 6 secondi che mostrano diversi momenti tratti da Resident Evil 2. Molti di questi momenti, li abbiamo già visti, ma c'è anche un rapido nuovo frammento di una ...

Il film reboot di Resident Evil si ispirerà a Resident Evil 7 : Un paio di anni fa, Constantin film, lo studio che ha prodotto il franchise di film Resident Evil con l'attrice Milla Jovovich, ha annunciato di avere in programma di riavviare la serie in futuro. Sebbene lo sviluppo del film reboot prosegue tranquillamente, Greg Russo, lo sceneggiatore del progetto, ha parlato recentemente e ha rivelato che Resident Evil 7 di Capcom è stata la fonte di ispirazione.Resident Evil 7 è l'ultima entrata nel ...

Resident Evil arriva in Street Fighter V - nuovi costumi per Cammy - Kolin e Urien : Street Fighter V Arcade Edition accoglierà la settimana prossima nuovi costumi provenienti direttamente dalla serie di Resident Evil. I fan non stanno più nella pelle per l’uscita di Resident Evil 2, il remake che arriverà a fine gennaio e che promette un vero survival horror con una grafica rinnovata. Nell’attesa Capcom ha annunciato che pubblicherà a breve un pack speciale di skin a tema Resident Evil per Street Fighter V. Cammy diventerà ...

Resident Evil 2 Remake : il producer vorrebbe lavorare sui remake degli altri capitoli più vecchi della saga : Pur senza snaturare la natura del gioco base uscito su PS1, Resident Evil 2 remake sarà a suo modo un titolo diverso, ci saranno infatti approfondimenti sulla trama, nuove aree da esplorare e verrà adottata la telecamera OTS, quella di Resident Evil 4 per capirci.Come riporta WCCFTECH, i 2 producer del remake Yoshiaki Hirabayashi e Tsuyoshi Kanda sono stati protagonisti di una recente intervista, in cui è emerso di come Kanda sia molto ...

Il remake di Resident Evil 2 coinvolge la bellezza di 800 sviluppatori : Nel corso di un programma televisivo trasmesso dall'emittente NHK che ha visto la partecipazione di alcune personalità di spicco di Capcom, sono venuti alla luce alcuni dettagli sul remake di Resident Evil 2, che confermano come il progetto abbia coinvolto davvero tantissime risorse.Come riporta Gearnuke, sembra che al remake abbiano lavorato almeno 800 sviluppatori, tra programmatori, artisti mo-cap e altri specialisti. Questa incredibile ...

Resident Evil 2 : oltre 15 minuti di gameplay del remake in un nuovo video : Manca ancora qualche mese all'uscita del remake di Resident Evil 2, che sarà disponibile su Xbox One, PS4 e PC a partire dal 25 gennaio 2019.Capcom e Sony hanno voluto offrire oggi un approfondito sguardo sul gameplay di questo remake, mostrando una sessione di gioco di oltre 15 minuti con un video pubblicato sul canale YouTube di PlayStation. Nelle sequenze vediamo la protagonista Claire Redfield esplorare Raccoon City, cercando di sopravvivere ...

Resident Evil 4 - Resident Evil 1 e 0 Remaster in arrivo su Nintendo Switch : Resident Evil 4 è senza dubbio il titolo più controverso (se escludiamo il settimo capitolo) della saga horror di Capcom, amato da alcuni per averne rivoluzionato le meccaniche di gioco e contemporaneamente snobbato dai altri, colpevole di aver abbandonato la componente survival in favore di quella action. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Capcom ha annunciato oggi tramite un post su Twitter che Resident Evil 4, Resident Evil 1 ...

Resident Evil 2 : annunciata una Steelbook Edition esclusiva per l'Europa : I collezionisti di giochi fisici europei stanno per ricevere la Steelbook Edition di Resident Evil 2. Come segnala Dualshockers, l'account ufficiale di Resident Evil su Twitter ha rivelato la nuova edizione del gioco. La Steelbook si presenta con un'immagine panoramica dell'iconica Racoon City all'interno del case. Il fronte mostra semplicemente la bocca insanguinata di uno zombi con il logo del gioco sotto, mentre la parte posteriore ha il logo ...