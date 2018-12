Renzi a Bruxelles | cresce ipotesi scissione Pd Minniti verso il no

Renzi si muove per le alleanze alle Europee : mercoledì a Bruxelles vede il socialista Timmermans ma anche la liberale Vestager : In vista delle Europee 2019, Bruxelles è diventato crocevia di incontri per le alleanze politiche che disegneranno il voto di maggio. Per i leader di governo (oggi è qui Matteo Salvini) e anche di opposizione. Mercoledì nella capitale belga arriva Matteo Renzi, anche lui più che attivo per comporre il puzzle europeo anti-sovranista per le elezioni dell'anno prossimo. In agenda, un incontro con gli eurodeputati del Pd ...