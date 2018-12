Regeni | Fico | “Rassicurazioni dall’Egitto non ci bastano più | finora nessun passo avanti”

Caso Regeni - Fico : "Chiacchiere finite - vogliamo i fatti" : "I rapporti tra Italia e Egitto sono sempre a repentaglio e lo sono sempre stati negli ultimi tre anni, perché in Egitto è stato sequestrato, torturato e ucciso un cittadino italiano. Ben venga quindi ...

Fico incontra i genitori di Regeni : “Stop a rapporti con l’Egitto - non collabora con l’Italia” : "I rapporti sono a repentaglio e sono stati sempre a repentaglio negli ultimi 3 anni perché in Egitto è stato torturato e ucciso un nostro ricercatore che faceva ricerca in Egitto, punto. Questo è il motivo e ben venga mettere a repentaglio tutti i rapporti dal punto di vista economico, sociale, culturale perché non possiamo andare avanti in questi rapporti fino al momento in cui l'Egitto non dimostra di voler fare un passo in avanti", ha ...

Caso Regeni - un deputato egiziano replica così a Fico : "Sospendiamo i rapporti anche noi" : L'Egitto replica al medesimo annuncio comunicato dal presidente della Camera, Roberto Fico. "Non possiamo che agire nello stesso modo", ha affermato Tarek El Khouly

Regeni - l'Egitto attacca Fico : "Ingiustificabile" Moavero convoca l'ambasciatore egiziano : Al Parlamento egiziano non è piaciuta la presa di posizione del presidente della Camera che ha annunciato la sospensione dei rapporti tra i due Parlamenti fino all'accertamento della verità. Immediata la replica della Farnesina.

Regeni - Parlamento egiziano contro Fico. E Moavero convoca l'ambasciatore : ... 'tutto quello che si fa come aziende in Egitto riguarda il libero mercato ma è chiaro ed evidente che in un contesto di relazioni che riguardano anche l'economia tutto risentirà delle mancate ...

