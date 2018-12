Recensione ELEPHONE SOLDIER | smartphone rugged solido come un soldato

Recensione ELEPHONE A4 Pro : Elephone A4 Pro è uno smartphone dalle buone caratteristiche, fratello maggiore di Elephone A4. Abbiamo voluto provarlo e portarvi la Recensione Elephone A4 Pro per il prezzo proposto e se è uno smartphone che ne vale la pena acquistarlo. Confezione Packaging semplice, scatola bianca e all’interno Elephone A4 Pro, custodia in silicone, cavo USB-MicroUSB, alimentatore 5V/2A ed infine spillino per far fuoriuscire il carrellino sim/microSD. ...