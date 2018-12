Raggi : 7 nuove stazioni taxi in aree ben delineate città : Roma – “Abbiamo completato sette nuovi stalli taxi in luoghi strategici della nostra citta’ vicino a centri commerciali, uffici pubblici, nodi di scambio e ospedali. Queste sono alcune immagini che mostrano i nuovi parcheggi. Da Casal Bertone a via Mattia Battistini, dalla Gianicolense a Tor de’ Cenci, dall’ospedale Sant’Andrea alla Giustiniana fino a via dei Monti di Pietralata”. “Nuovi posti per ...

Raggi e Cinquestelle al contrattacco. Nuove polemiche sul giornalismo : La sindaca attacca Salvini.'E' fallito il tentativo della lega di lanciare un'Opa sulla città' ha detto. 'Da me nessuna Opa, contento per la Raggi' ha replicato il leader leghista. Nuovo affondo dei ...

Meloni : non credo a nuove elezioni - Raggi incapace e spinta a sinistra : Roma – “Io non credo che dal 10 novembre ci si preparera’ a tornare alle elezioni. credo che il Movimento 5 Stelle trovera’ una soluzione per non fare questa figura cosi’ barbina di scappare dalla Capitale”, nel caso in cui la sindaca Virginia Raggi venisse condannata. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ai microfoni di Radio24. “La gestione della Raggi a Roma- ha proseguito ...

Raggi : Due nuove linee bus per il quadrante sud : Roma – “Due nuove linee a servizio degli abitanti della zona sud di Roma e di tutte le persone che vogliono Raggiungere la stazione del trenino della Fiera di Roma e da li’ l’aeroporto di Fiumicino. Da oggi si potenzia il percorso dei bus, 701 e 701L”. “Si tratta di un nuovo tragitto pensato e programmato per il quartiere di Ponte Galeria-Piana del Sole, nel Municipio XI. Un cambiamento che hanno chiesto i ...

La tv non ha idee nuove - così ritorna Portobello con una coRaggiosa Clerici : Torna su Rai 1 lo storico programma di Enzo Tortora, Portobello , lo storico programma con una coraggiosa Antonella Clerici che però non convince perché alla tv mancano idee nuove. Da vedere la nuova ...