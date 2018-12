Racket - in manette Teano : voleva diventare boss del Vomero : Era ricercato da cinque mesi. Lo braccavano polizia e carabinieri, e solo qualche settimana fa Andrea Teano - considerato il nuovo boss del Vomero e dell?Arenella - era riuscito a...

In manette a Catania il presidente dell'Associazione antiRacket : Palermo, 30 ott., askanews, - Avrebbe estorto denaro a quelle stesse vittime del racket che alla sua associazione si rivolgevano per avere giustizia e accedere al fondo di solidarietà per le vittime ...