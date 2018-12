Quei parenti palle al piede del calcio

M5s - Di Maio dopo il caso Corleone : “Comizio salta - noi non dialoghiamo coi parenti dei mafiosi. Quei voti ci fanno schifo” : “Volevo avvisare tutti voi che non andrò a Corleone come inizialmente previsto. Ho aperto il cellulare e tra le news c’era la notizia data dal nostro candidato sindaco che vuole aprire al dialogo coi parenti dei mafiosi. In più ha scattato una foto in compagnia del nipote di Provenzano. A noi Quei voti fanno schifo”. A dirlo è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che in serata avrebbe dovuto partecipare al comizio ...