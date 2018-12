leggioggi

: Quattordicesima in arrivo a dicembre 2018: a chi spetta come verrà pagata... - LeggiOggi_it : Quattordicesima in arrivo a dicembre 2018: a chi spetta come verrà pagata... - TrofarelloNews : In arrivo il presepe meccanico giunto alla sua quattordicesima edizione - infoiteconomia : Pensioni, a dicembre in arrivo tredicesima e quattordicesima: c’è anche un bonus ma non per tutti -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Natale ricco per alcune categorie di pensionati: con l’avvicinarsi del mese di, oltre alla gratifica natalizia (la tredicesima), sta per essere erogata anche l’attesissimamensilità. In via generale, la sommacon il cedolino di luglio ma in alcuni casi la mensilità aggiuntiva è erogata a fine anno. L’importo, che va da un minimo di 336 euro ad un massimo di 655 euro,ai pensionati che compiono 64 anni di età nel(inteso“1° gennaio– 31). In particolare:Per chi ha compiuto i 64 anni minimi richiesto entro il 31 luglio, ha già ricevuto l’emolumento ne mese di luglio; Per chi invece dovesse maturare la predetta età anagrafica successivamente, ossia dal 1° agostoal 31, la corresponsione della somma aggiuntiva sarà effettuata con una successiva elaborazione e attribuita d’ufficio al mese di ...